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GeriFutbol Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim"
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim"

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Tyler Boyd: "Oynarsam yüzde 100'ümü göstereceğim"
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Beşiktaş'ın ABD’li futbolcusu tyler Boyd takımdan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini, takıma katkı sağlama hayalinin de devam ettiğini söyledi.

Siyah beyazlıların dünkü idmanında açıklamalarda bulunan Boyd “Tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100’ümü vereceğim” dedi.

Takımın durumunu “Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da Ankaragücü maçına taşıyacağız” sözleriyle özetleyen 25 yaşındaki futbolcu şehit askerlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: Askerlerin aileleri ve etkilenen herkese destek veriyor, buradan dualarımı gönderiyorum.

Tyler Boyd: Oynarsam yüzde 100ümü göstereceğim

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