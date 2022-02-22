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Tyler Boyd: "Galatasaray maçından iyi bir skorla ayrılabiliriz..."

#Çaykur Rizespor#Tyler Boyd#Galatasaray
Tyler Boyd: Galatasaray maçından iyi bir skorla ayrılabiliriz...

Çaykur Rizesporlu futbolcu Tyler Boyd, Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendirerek, "2 zor konumda bulunan takımın mücadelesi olacak. Takımımıza güveniyorum, iyi bir skorla ayrılabiliriz" dedi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27’nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray’ın konuğu olacak.

Karadeniz ekibinde, hazırlıklar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ediyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki idman öncesi açıklamalarda bulunan hücum oyuncusu Tyler Boyd, "Şu anda bence çok iyi bir takımımız var.  Devre arası yönetimimiz çok iyi transferler yaptı. Şu anda taze bir enerjiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde ki haftalarda da bu taze enerji skorlara da yansıyacak ve bulunduğumuz durumdan hızlıca uzaklaşacağız. Ligin ilk yarısında oynadığımız maçta gerçekten çok çetin bir mücadele olmuştu. Biz yenebilirdik, onlar yendi. Şu anda onların da bulunduğu konum zor bir durum. Bizim bulunduğumuz konum da zor bir durum. 2 tane zor konumda bulunan takımın mücadelesi olacak, ben takımımıza güveniyorum. ’İyi bir skorla ayrılabiliriz’ diye düşünüyorum" dedi.

BÜLENT HOCA TAKIMA OLUMLU BİR ENERJİ GETİRDİ

Bülent Korkmazın takıma olumlu bir enerji getirdiğini söyleyen Boyd, "Umarım bu enerji ileride de devam eder ve bulunduğumuz konumdan hızlıca uzaklaşırız. Şunu belirteyim, ben her zaman hazırım. Antrenmanlarda görürsünüz, her zaman en çok çalışmaya çalışan oyuncu benim. Ekstra çalışmalar yaparım her zaman. Ben bir görev verildiğinde her zaman hazır olmaya çalışan oyuncuyumdur. Şu anda da öyleyim. Ne zaman ki bana görev gelir, elimden gelenin en iyisini yaparım" şeklinde konuştu.

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#Çaykur Rizespor#Tyler Boyd#Galatasaray

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