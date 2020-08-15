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GeriFutbol Tyler Boyd: "Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk"
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 01:17,Son Güncelleme:

Tyler Boyd: "Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk"

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Tyler Boyd: "Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk"
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Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Boyd, siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de takım sayısının 21'e çıkmasının kendilerini daha fazla zorlayacağını belirten Boyd, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Takımda kalan ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla hedefimize ulaşacağız. Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı karşılaşmayla ilgili de Boyd, "Az bir dinlenme süremiz oldu, biraz daha fit başladık diyebilirim. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta bu eşleşmeyi hak eden bir noktaydı. İyi oynayarak bu turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tyler Boyd: Beşiktaşta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk

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