MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTyasha Pearl Desiree, Bellona Kayseri Basketbol'da!
GeriBasketbol Tyasha Pearl Desiree, Bellona Kayseri Basketbol'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Tyasha Pearl Desiree, Bellona Kayseri Basketbol'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tyasha Pearl Desiree, Bellona Kayseri Basketbol'da!
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Tyasha Pearl Desiree'yi transfer etti.

Bellona Kayseri Basketbol, Dallas Wings takımından transfer ettiği 22 yaşındaki yeni transferiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Desiree, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu, takımla birlikte olmak oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Takımının Avrupa'da da mücadele edeceğini belirten Desiree, "Takımın ve koçun benden istediklerini karşılamaya çalışacağım. Takımın ve koçun bana güvenebileceği bir oyuncu olmak istiyorum. Kesinlikle kazanmak istiyorum." diye konuştu.

 

Tyasha Pearl Desiree, Bellona Kayseri Basketbolda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle