Twitter’da 2020’de Oyunla İlgili 2 Milyardan Fazla Tweet Atıldı

2020 hepimizin evde olduğu bir yıldı. Ve hepimizin her zamankinden daha fazla oyun oynadığı yıl. 2020 boyunca oyunla ilgili 2 milyardan fazla tweet atılırken, bu rakam geçen seneye göre tam tamına %75 arttı.

Dünyanın her yerinden oyun hayranları, yılın en önemli anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldiler ve pek çok kişi şahsen bağlantı kuramadığı zaman birbirleriyle bağlantı kurmak için Twitter'ı kullandı. Oyunla ilgili en çok tweet atılan ülke Japonya oldu.

Oyun, Twitter'da tüm konular arasında en çok takip edilen 6. konu oldu. Kategori içerisinde 2020 yılında en çok takip edilen oyun konuları şunlardı:

Oyun Oyun Haberleri Esporlar Oyun Influencerları Playstation Fortnite Call of Duty Minecraft Animal Crossing Xbox

Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler:

Japonya Amerika Birleşik Devletleri Kore Brezilya Tayland Birleşik Krallık Fransa Hindistan Filipinler İspanya

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Video Oyunlar:

Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Fate/Grand Order (@fgoproject) Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fortnite (@fortnitegame) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Knives Out (@game_knives_out) Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP)

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Etkinlikleri:

The 2020 Game Awards The Future of Gaming on PS5 Event Tokyo Game Show 2020 Niconico Net Chokaigi 2020 Xbox Games Showcase

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Oyun Kişileri

ibaillanos rubiu5 jack_septic_eye ninja pokimanelol timthetatman BadBoyHalo technothepig georgenotfound Corpse_Husband

En Fazla Konuşulan Espor Etkinlikleri:

League of Legends Worlds 2020 EVO Japan 2020 CBLoL Split 2 Finals 2020 Call of Duty League 2020 Championship Overwatch League Grand Finals 2020

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Takımları:

FaZe Clan (@fazeclan) G2 Esports (@G2esports) mibr (@mibr) Fnatic (@fnatic) paiN Gaming (@paiNGamingBR) T1 (@T1) Cloud9 (@Cloud9) Furia (@FURIA) Flamengo Esports (@flaesports) 100 Thieves (@100Thieves)

Hakkında En Fazla Tweet Atılan Espor Atletleri: