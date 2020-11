Twitch’ten telif hakkı önlemi: Monstercat

Geçtiğimiz aylarda Twitch yayıncılarının başı DMCA yasası ve telif hakkı ihtarlarıyla oldukça dertteydi. Yakın zamanda Twitch bir açıklama yapmış ve artan DMCA bildirimlerinin durdurulmayacağını bu yüzden de içerik üreticilerinin ihtarlardan uzak kalmak için lisanslı içerik kullanma konusunda ‘eğitimli kalmaları’ gerektiğini söylemişti. “Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarınızda müzik çalmayın.” açıklamasıyla da bazı yayıncılardan tepki almıştı.

Konuyla ilgili alacağı önlemler dâhilinde ekiplerinin içerik oluşturuculara kayıtlı içerikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yarayacak araçlar üzerinde çalıştıklarını da söylemişti. Bununla birlikte eski klip ve yayın kayıtları yönetmek ve aramak için daha iyi araçlar için de çalışılacağı yapılan açıklamalar arasındaydı.

Ayrıca, telif hakkına sahip sesleri algılayan teknolojilerini iyileştirmek için de çalışan Twitch, bu şekilde içerik oluşturucuların canlı yayınlardan gelen hangi sesin kayıtlı içerikte görüneceğini kontrol etmesini kolaylaştıracağı vaadinde bulunmuştu.

Twitch, bu açıklamaların üstünden çok zaman geçmeden icraatlarını de ortaya koymaya başladı. Atılan adımlardan ilki, elektronik müzik üreten Monstercat ile yapılan anlaşma oldu. Bu ortaklıkla birlikte Twitch yayıncıları, yayında çalmak için 1000’den fazla telif hakkı içermeyen müziğe erişebilecek.

Monstercat and @Twitch are teaming up to bring fast-track Affiliate Status for #MonstercatGold subscribers! Gold provides 1000s of songs to use in your livestreams, and as an Affiliate, Twitch unlocks monetization tools for your channel!



🏅 https://t.co/BRUVtkNjgN pic.twitter.com/4Gaw3ExHmj