Twitch’ten PogChamp emote’u kaldırıldı

Canlı yayın platformu Twitch, dövüş oyunu içerik üreticisi Ryan "Gootecks" Gutierrez'in yüzüne yer veren ve platformun en çok kullanılan ifadelerinden biri olan PogChamp'ın kaldırıldığını duyurdu. Twitch sebep olarak ise yayıncının sosyal medya üzerinden Amerika’da yaşanan olaylarla ilgili şiddeti destekleyen ifadeler kullanması.

Will there be civil unrest for the woman who was executed inside the Capitol today or will the #MAGAMartyr die in vain?



The video will be aired soon on (banned dot video) & (theresistance dot video) and it sounds pretty gruesome 😔