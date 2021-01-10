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Haber Giriş: 10.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Twitch’ten PogChamp emote’u kaldırıldı

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Twitch’ten PogChamp emote’u kaldırıldı
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Ryan "Gootecks" Gutierrez'in PogChamp emote’u kaldırıldı.

Canlı yayın platformu Twitch, dövüş oyunu içerik üreticisi Ryan "Gootecks" Gutierrez'in yüzüne yer veren ve platformun en çok kullanılan ifadelerinden biri olan PogChamp'ın kaldırıldığını duyurdu. Twitch sebep olarak ise yayıncının sosyal medya üzerinden Amerika’da yaşanan olaylarla ilgili şiddeti destekleyen ifadeler kullanması.

Amerika’da Trump destekçilerinin meclis binasını basması üzerine sosyal medyada da pek çok ünlü isim yorumda bulundu. Trump’ı destekleyenlerin meclis binasını basması ve olayların büyümesiyle silahlı müdahale sonucu yaralı ve ölüler gündeme oturdu.

Bu konu üstüne yorum yapan Gootecks’in şiddeti destekleyen bir üslup kullanması sebebiyle platformdan kaldırılan emote yerine yeni ifadeler ekleneceği konusunda açıklama yaptı.

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