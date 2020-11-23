Twitch’in kurucularından Kevin Lin şirketten ayrıldı

Twitch’in kurucu ortaklarından Kevin Lin, canlı yayın sitesinde geçirdiği 13 senenin ardından şirketten ayrıldığını duyurdu. Bu kararı almasında ise farklı bir projede çalışmak ve ailesine daha çok zaman ayırmak istemesini sebep gösterdi.

Medium’da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. “Artık yeni maceralara yelken açmanın vakti geldiğine karar verdim. Twitch sayesinde hayatım olumlu yönde tamamen değişti; benim için umut, iyimserlik, destek, enerji, paylaşım, arkadaşlık ve aidiyet duygularının kaynağı oldu. Her zaman Twitch topluluğunun bir parçası olacağım ve Twitch de her zaman benim bir parçam olmaya devam edecek.”

2019 senesinde Amazon tarafından 970 milyon Amerikan Dolarına satın alınan firmada Baş İşletme Görevlisi olarak görev alan Lin, aynı zamanda Gelir Müdürü olarak da çalıştı. Bunun yanında Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde izlenen stratejilerin belirlenmesi ve inovasyon alanında da aktif rol oynadı.