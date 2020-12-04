Twitch, yayın esnasında telif hakkı uyarısı atabilecek

Twitch, son zamanlarda DMCA konusuyla sürekli gündemde. Popüler canlı yayın platformu, içerik üreticilerinin ihtarlardan uzak kalmak için lisanslı içerik kullanma konusunda ‘eğitimli kalmaları’ gerektiğini söylemiş ve “Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarınızda müzik çalmayın.” Açıklamasında bulunmuştu.

Bu olaylar vuku bulduktan kısa bir süre Monstercat ile bir ortaklık kuran Twitch, yayıncıların aylık 5 dolar karşılığında abone olarak yayınlarında kullanabilecekleri 1000’den fazla şarkı kütüphanesine erişebileceği bir sistem duyurmuştu. Monstercat Gold üyeliği alan yayıncılar, az önce de bahsedilen aylık 5 dolar meblağ karşılığında 1000’den fazla parçanın kullanım hakkına sahip olacaktı.

Ancak, telif hakkına tâbi şarkı çalmayın gibi Monstercat alternatifi de yayıncıların hoşuna giden bir çözüm yolu olmadı. Tüm bunlarla birlikte yayıncılardan gelen tepkiler artmaya başladı. Bazı yayıncılar canlı yayında Twitch ekibine seslenerek ‘siteyi düzeltmelerini’ söylüyor.

Yayıncıları gelecekte ne bekliyor?

Twitch’te 1.2 milyondan fazla takipçiye sahip ünlü yayıncı Tucker "Jericho" Boner, Twitch’in yakın zamanda yayın platformuna canlı yayın esnasında telif hakkı ihtarı uygulayacak “live DMCA” ekleyeceklerini söyledi. Eğer Jericho’nun söylediği doğruysa, DMCA ihtarı bulunduran klip ve yayın geçmişlerini silmek artık yayıncılar için bir çözüm yolu olmayacak ki bu da pek çok kişiyi zora sokacak gibi görünüyor. Bu durumda yayıncılar canlı yayın esnasında telif hakkı ihlalinden dolayı uyarı alacak.

Jericho, ulusal müzik yayıncıları derneği NMPA’in, Twitch’te bu özelliği kullanmayı mümkün kılacak bir program geliştirdiklerini iddia etti: “NMPA, Twitch’ten hiç memnun değil. Twitch'in telif hakkıyla korunan içerikleri ele alma şeklinden ve bu içerikler konusunda ilerleme şeklinden memnun değiller. ”

Jericho, bunun sonucunda NMPA’in Fransız bir geliştirici ile anlaşarak Twitch’in şu anda telif hakkı ihtarlarını tespit etmek için kullandığına benzer bir yazılım geliştirttiklerini söyledi. Ancak bu Fransız şirketin, ‘çok daha iyi bir program’ üstünde çalıştığını da ekledi.

Ünlü yayıncı, adını hatırlayamadığı Fransız geliştirici şirketin ve NMPA’in, DMCA tespit etmek için kullanacakları programın neredeyse tamamlandığını belirtti.

Eğer Jericho’nun söyledikleri doğruysa yayıncılar önümüzdeki dönemlerde diken üstünde olacak. Geçtiğimiz ay ise FIFA 21 yayıncıların yaşadığı telif hakkı sorunlarına çözüm olarak oyun içi müzik ve şarkıları tamamen kapayabilme özelliği getirmişti. Ancak eğer iddia edilenler doğruysa pek çok oyun geliştirici şirket, oyunlarına bu özelliği ekleyecek gibi görünüyor.