Twitch: “Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarınızda müzik çalmayın.”

Geçtiğimiz zamanların en çok yankı uyandıran olaylarından biri, Twitch’ten DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) kapsamında kaldırılan telif hakkı barındıran içeriklerin değerlendirilmesi oldu. Mayıs ayında yayıncı ve içerik üreticilerine telif hakkı ihlallerine yönelik maillerin gelmesiyle başlayan ihtarlar pek çok videonun kaldırılmasına sebep oldu. Uyarısız gelen bu değişiklik ve yapılan işlemler birçok yayıncıyı hazırlıksız yakaladı. Seneler önceki klipler ve yayın kayıtlarında yer alan ses ve görüntü dosyaları için bile uygulanan işlemler kimilerini ise mağdur etti.

En uç örnek ise ne olduğunu anlamaya bile fırsatı olmadan arka arkaya üç uyarı alarak ban yiyenler oldu. Bu kullanıcılar kanallarının kapatılmasına neyin sebep olduğunu bile anlayamadı.

Videolarının silinmesinden veya uyarı almaktan korkan bazı yayıncılar ise tüm yayın geçmişlerini sildi. Ancak bazı iddialara göre silinen videolar hala Twitch’in veri merkezinde saklandığı için, video sahibi içeriği silse bile veri tabanındaki içerik üstünden işlem yapıldı.

“Son zamanlarda müzikle ilgili yaşanan telif hakkı sorunları konusunda haklısınız. İçerik oluşturucular için her şey son zamanlarda olduğundan daha iyi olabilirdi ve hatta olmalıydı. İçerik üreticilere daha iyi bir partner ola bilmek için izleyeceğimiz yolu anlatacağız.”

Your frustration and confusion with recent music-related copyright issues is completely justified. Things can–and should–be better for creators than they have been recently. The next few tweets will outline our plan for being better partners to creators. https://t.co/Ebk1rFlBOM pic.twitter.com/fiFitaZgD5 — Twitch (@Twitch) November 11, 2020

Önceden senede 50’den az telif hakkı ihtarı alan kullanıcılar, Mayıs 2020’den sonra her hafta telif hakkı bildirisi almaya başladı. Eski içeriklerle birlikte çok sayıda ihtar alan kullanıcılar zor duruma düştü.

Twitch bu konu hakkında ne yapacak?

Twitch, artan DMCA bildirimlerinin durdurulmayacağını bu yüzden de içerik üreticilerinin ihtarlardan uzak kalmak için lisanslı içerik kullanma konusunda ‘eğitimli kalmaları’ gerektiğini söyledi. Twitch’in konuyla ilgili, yayıncıları tatmin etmeyen yanıtı şu şekilde: “Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarınızda müzik çalmayın.”

Oyunların kendi müzikleri hakkında ise yayıncıların Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri (EULA) kontrolü sağlayanak müzikleri yayınlarda kullanıp kullanmayacağını kontrol etmesi gerekiyor. Eğer konu hakkında bir açıklama yoksa da tedbir olarak oyun müziklerinin kapatılması öneriliyor.

Twitch, bundan sonra bu konu hakkında elinden gelenin daha iyisini yapmaya ve sonraki adımlarını daha iyi açıklamaya söz veriyor. Ekiplerinin içerik oluşturuculara kayıtlı içerikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yarayacak araçlar üzerinde çalıştıklarını doğruladılar. Bununla birlikte eski klip ve yayın kayıtları yönetmek ve aramak için daha iyi araçlar için de çalışılacak.

Ayrıca, telif hakkına sahip sesleri algılayan teknolojilerini iyileştirmek için de hali hazırda çalışan Twitch bu şekilde içerik oluşturucuların canlı yayınlardan gelen hangi sesin kayıtlı içerikte görüneceğini kontrol etmesini kolaylaştıracak.

Twitch ayrıca, DMCA bildirimleriyle ilgili iletişim kalitesi ve bilgilendirme içeriklerinin mükemmel olmadığının farkında ve telif hakkı ihtarları hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemde, telif hakkıyla korunan içeriğin hangi içerikte ihlal edildiği, davacının kim olduğu ve onlarla nasıl iletişime geçileceği gibi bilgiler yer alacak.