Twitch: “Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarınızda müzik çalmayın.”

Geçtiğimiz zamanların en çok yankı uyandıran olaylarından biri, Twitch’ten DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) kapsamında kaldırılan telif hakkı barındıran içeriklerin değerlendirilmesi oldu. Mayıs ayında yayıncı ve içerik üreticilerine telif hakkı ihlallerine yönelik maillerin gelmesiyle başlayan ihtarlar pek çok videonun kaldırılmasına sebep oldu. Uyarısız gelen bu değişiklik ve yapılan işlemler birçok yayıncıyı hazırlıksız yakaladı. Seneler önceki klipler ve yayın kayıtlarında yer alan ses ve görüntü dosyaları için bile uygulanan işlemler kimilerini ise mağdur etti.

En uç örnek ise ne olduğunu anlamaya bile fırsatı olmadan arka arkaya üç uyarı alarak ban yiyenler oldu. Bu kullanıcılar kanallarının kapatılmasına neyin sebep olduğunu bile anlayamadı.

Videolarının silinmesinden veya uyarı almaktan korkan bazı yayıncılar ise tüm yayın geçmişlerini sildi. Ancak bazı iddialara göre silinen videolar hala Twitch’in veri merkezinde saklandığı için, video sahibi içeriği silse bile veri tabanındaki içerik üstünden işlem yapıldı.

“Son zamanlarda müzikle ilgili yaşanan telif hakkı sorunları konusunda haklısınız. İçerik oluşturucular için her şey son zamanlarda olduğundan daha iyi olabilirdi ve hatta olmalıydı. İçerik üreticilere daha iyi bir partner ola bilmek için izleyeceğimiz yolu anlatacağız.”

Your frustration and confusion with recent music-related copyright issues is completely justified. Things can–and should–be better for creators than they have been recently. The next few tweets will outline our plan for being better partners to creators. https://t.co/Ebk1rFlBOM pic.twitter.com/fiFitaZgD5