Twitch Rivals North America’nın yeni sponsoru Logitech G oldu

Anlaşma kapsamında Logitech G çevre birimlerinin Twitch Rivals turnuvaları sırasında ürün yerleştirmesi gerçekleşecek. Bunun dışında çeşitli etkinliklerle izleyiciler için hediyeler dağıtılacak ve hayır kurumları için bağış toplanacak. Bu etkinlikler ise 13 Nisan tarihinde League of Legends: Wild Rift turnuvasıyla başladı.

Logitech, Samsung ve Dunkin’ markalarının ardından Twitch Rivals North America etkinliklerine 2021 yılında sponsor olan üçüncü marka oldu. Logitech G’nin Pazarlama Müdürü Peter Kingsley konuyla ilgili şu ifadelere kullandı: “Harika bir oyun deneyimi sunmak için eşsiz performans ve kararlılık sunan oyun ve yayın ekipmanlarımızla oyuncuların kazanmasına yardımcı oluyoruz. Twitch Rivals ile olan heyecan verici ortaklığımızla Logitech’in güçlü oyun ve yayın ürün portföyünü sergilemeye hazırız.”

Yapılan ortaklıkla etkinlikler Twitch Rivals North America boyunca belirlenen zamanlarda gerçekleşecek.