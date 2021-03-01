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eSpor
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Twitch, Amazon’un sendika karşıtı reklamlarını kaldırdı

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Twitch, Amazon’un sendika karşıtı reklamlarını kaldırdı
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Twitch, Amazon'un sendika karşıtı reklamlarının platformdan kaldırılmasını talep eden içerik oluşturucularına yanıt verdi.

Bu haftanın başlarında Amazon'un, Alabama'da sendikalaşma çabalarını sürdüren depo çalışanlarına karşı reklamlar yayınladığı belirtilmişti. Bu reklam Twitch’teki içeriklerde de çıkıyordu ancak yayıncılar hangi reklamın kendi kanallarında çıkıp çıkmayacağına müdahale edemiyorlardı.

Reklam, Alabama'daki Perakende, Toptan Satış ve Çok Katlı Mağazalar Birliği'ne katılma hakları için oy kullanma hakkı adına mücadele eden 5,800 depo çalışanına yanıt olarak hazırlanmıştı. Bu, Amazon'un 2014'ten beri gördüğü ilk sendikalaşma durumu oldu. Sendikalaşma, büyük firmanın zorlu koşullarda, düşük ücretli işçi çalıştırmasına mücadele etmeyi amaçlıyor. Oylar ise mart ayının sonunda sayılacak.

Twitch’in bu hareketini ise sendikalaşma karşıtı, baskıcı ve kabul edilemez görenler var. Pek çok yayıncı ise kanallarında oynatılan reklamları seçebilme gibi bir seçenekleri olmadığı için reklam kaldırılana kadar yayınlarına reklam vermeyeceklerini açıkladı. Bazıları ise izleyicilerini bu süreç boyunca reklam engelleyici kullanmaları yönünde teşvik etti.

Amazon’un reklam verdiği bölgenin yoğunluklu ve spesifik olarak Alabama olması ise insanların firmaya olan öfkesini körükledi.

Kotaku’ya konuşan Twitch, her ne kadar Amazon’un altında bir şirket olsalar da reklam şartlarının dışına çıkan bu reklamı kaldırdıklarını belirtti. Açıklamada “Twitch’te politik reklamların yeri yok.” İfadelerini kullanan Twitch, bir daha değerlendirilmek üzere bu tarz bir reklamın gelmesi halinde gerekli olan şeyi yine yapacaklarını söyledi.

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