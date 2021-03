Twitch, Amazon’un sendika karşıtı reklamlarını kaldırdı

Bu haftanın başlarında Amazon'un, Alabama'da sendikalaşma çabalarını sürdüren depo çalışanlarına karşı reklamlar yayınladığı belirtilmişti. Bu reklam Twitch’teki içeriklerde de çıkıyordu ancak yayıncılar hangi reklamın kendi kanallarında çıkıp çıkmayacağına müdahale edemiyorlardı.

Reklam, Alabama'daki Perakende, Toptan Satış ve Çok Katlı Mağazalar Birliği'ne katılma hakları için oy kullanma hakkı adına mücadele eden 5,800 depo çalışanına yanıt olarak hazırlanmıştı. Bu, Amazon'un 2014'ten beri gördüğü ilk sendikalaşma durumu oldu. Sendikalaşma, büyük firmanın zorlu koşullarda, düşük ücretli işçi çalıştırmasına mücadele etmeyi amaçlıyor. Oylar ise mart ayının sonunda sayılacak.

NEW: Amazon is running glossy anti-union ads to combat the organizing drive by workers at their Bessemer, AL, warehouse. An Alabama resident said this spot is one of several that Amazon is now running on Twitch. pic.twitter.com/6WlojetvzY