Twente maçının kırılma noktasını belirledi: Fenerbahçe nefes alamadı ama dahiyane bir olaydı!

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Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Saint Gilloise’yi 2-1’le geçerek Avrupa’nın 2 numaralı kupasına 3 puanla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Twente’ye konuk oldu. Rakibine göre daha durgun bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Hollanda futbolunun yakından tanıdığı isimlerden olan Sofian Amrabat ve Dusan Tadic, güzel bir gol organizyonu ile takımının umutlarını diri tutmayı başardı. Hollandalı meslektaşımız Tim Duijverman, her iki ekibin mücadelesiyle ilgili analizlerini aktardı.

TİM DUİJVERMAN (SOCCERNEWS.NL):

“FENERBAHÇE, NEFES ALACAK ZAMAN BULAMADI”

Twente, çok iyi bir performans gösterdi. İlk saniyeden itibaren oyunun içindeydiler; çok çalıştılar ve baskı yaptılar. Kanatlardan gelerek tehlikeli oldular. Fenerbahçe, Hollanda ekibi karşısında zor anlar yaşadı. Aslında 1-0 hak edilmiş bir skordu ve daha fazlası da olabilirdi. Fenerbahçe, ilk yarıda sahanın sol tarafından sadece iki kez tehlikeli olabildi. Nefes alacak zaman bulamadılar çünkü Twente sürekli onları kovalıyordu. Dâhiyane bir pas Twente için ölümcül oldu. Twente, yine de şoku üzerinden atarak kazanmak için mücadeleye devam etti.

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“SOFYAN AMRABAT’TAN WORLD CLASS BİR HAREKET!”

Sofyan Amrabat'ın asistiyle gelen eşitlik golü maçın en önemli anıydı. Bu, eski Feyenoord oyuncusundan ‘world class’ bir hareketti. Tadic, bu pasın geleceğini önceden gördü ve sakin bir şekilde topu kaleci Unnerstal'ın yanından aşırtmayla ağlara gönderdi. FC Twente, bundan daha fazlasını hak ediyordu. Galibiyete açtılar ve tüm maç boyunca şans yaratmaya ve Fenerbahçe'ye alan bırakmamaya çalıştılar. Twente,Fenerbahçe'nin yakaladığı ve 1-1'le sonuçlanan tek şans konusunda ise şanssızdı. Avrupa'da (deneyimsiz) Hollanda takımlarının başına bu çok sık geliyor. Daha iyi bir takım oldular ama maçın önemli anlarında hayal kırıklığına uğradılar. Twente, yine de küçük bir zaferi hak etmişti.

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“TWENTE’NİN DAHA HIRSLI OLMASI TÜRK TAKIMININ İŞİNİ ZORLAŞTIRDI”

Fenerbahçe, çok mücadele etti ama oyunun içinde değildi. Twente'nin daha hırslı ve istekli olması Türk takımının işini zorlaştırdı. Yine de Fenerbahçe, dengeyi korumayı başardı ve gol şansını yakalayana kadar sakinliğini korudu. Ayrıca takımın tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahip olması da bunu mümkün kıldı. Stadyumdaki atmosfer harikaydı ama Fenerbahçe böyle atmosfere her zaman alışkındı. USG karşısında iç sahada alınan galibiyet ve FC Twente karşısında deplasmanda alınan bir puan Jose Mourinho ve ekibi için iyi bir başlangıç oldu.