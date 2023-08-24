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Twente hocası Oosting: Her şey bitmiş değil

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#Fenerbahçe#Twente#Oosting
Twente hocası Oosting: Her şey bitmiş değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 23:13

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil" dedi.

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Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 5-1’lik mağlubiyeti beklemediklerini aktaran Oosting, “Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1’lik skor hiç beklemediğimiz bir skor” şeklinde konuştu. Rövanş maçı hakkında da konuşan Oosting, “Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Twente#Oosting

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