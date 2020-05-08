Twente, Gonzalo Garcia ve ekibi ile yollarını ayırdı!

Twente'den yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Gonzalo Garcia bu sezondan sonra Twente'den ayrılacak.

36 yaşındaki Garcia'nın bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi vardı ve uzatılmayacak. Ayrıca bu sezonun sonuna kadar sözleşmeleri olan Garcia'nın yanı sıra antrenör yardımcıları Dennis van der Ree ve Peter Niemeyer ile analist Şenol Kök de kulüpten ayrılıyor." denildi.

Twente, Kovid-19 salgını nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri iptal edildiğinde 14. sırada yer alıyordu.

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