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Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay! Ortalık karıştı, polis müdahale etti

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#Fenerbahçe#Twente#Avrupa Ligi
Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay Ortalık karıştı, polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 19:51

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Twente ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar ile Hollandalı taraftarla arasında gerginlik yaşandı. 

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Twente'ye konuk olduğu mücadele öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

Sarı lacivertli taraftarlar, maça büyük ilgi gösterirken şehir merkezinde Hollandalı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

Provokatif hareketlerde bulunan Twenteli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölüme havai fişek attı.

Hollanda polisinin müdahale etmemesi sonrası Twente ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerilim arttı.

Gerilimin artmasının ardından polis müdahale etti ve olay büyümeden önlendi.

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#Fenerbahçe#Twente#Avrupa Ligi

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