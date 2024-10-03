Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay! Ortalık karıştı, polis müdahale etti

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Twente'ye konuk olduğu mücadele öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.
Sarı lacivertli taraftarlar, maça büyük ilgi gösterirken şehir merkezinde Hollandalı taraftarlarla karşı karşıya geldi.
Provokatif hareketlerde bulunan Twenteli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölüme havai fişek attı.
Hollanda polisinin müdahale etmemesi sonrası Twente ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerilim arttı.
Gerilimin artmasının ardından polis müdahale etti ve olay büyümeden önlendi.