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Twente - Beşiktaş maçını Szymon Marciniak yönetecek

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Twente
Twente - Beşiktaş maçını Szymon Marciniak yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:19

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te Twente ile karşı karşıya gelecek.

Twente Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR’da ise Pawel Pskit görev alacak.

Szymon Marciniak daha önce Türk takımlarının 4 maçında düdük çalarken, temsilcilerimiz bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Twente

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