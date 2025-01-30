Twente Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Twente - Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında iki güçlü ekibi bir araya getirecek. Twente, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı bugüne dek galibiyet almakta zorlandı. Öte yandan Beşiktaş, Hollanda'daki deplasman maçlarında genel olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle Avrupa Ligi'nde bu sezon üst tura çıkma hedefi olan Beşiktaş, son beş maçında üç galibiyet elde etti ve formda bir görüntü sergiliyor. Ancak Twente'nin de Avrupa Ligi'nde son dönemdeki yükselen formu, bu maçın çok kritik hale gelmesine sebep oluyor. Peki, hayli çekişmeli geçmesi beklenen Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi detaylı bilgiler

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesi kapsamında Twente - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 30 Ocak 2025 tarihinde saat 23:00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ