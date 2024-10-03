Twente 1-1 Fenerbahçe (Avrupa Ligi maçı özeti)

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente'nin konuğu oldu.

Hollanda'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Twente, 29. dakikada Vlap'ın attığı golle öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Dusan Tadic çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 4'e yükseldi. Twente ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde'nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

23. dakikada topla buluşan En-Nesyri, pasını Tadic'e aktararak sol çaprazdan ceza sahasına koşu yaptı. Tadic burada bekletmeden pasını verirken topla buluşan En-Nesyri'nin sert şutunda kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

Haberin Devamı

24. dakikada Tadic'in ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Jayden Oosterwolde, dar açıdan yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak uzak köşeye açıldı.

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topa buluşan Regeer'in uzak köşeye ortasında burada bulunan Vlap'ın kafayı vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Lammers'in pasında topu alan Regeer, Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada savunma arkasına sarkan Van Bergen, ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza yayında topla buluşan Van Bergen, pasını Lammers'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

71. dakikada orta alanda topla buluşan Sofyan Amrabat'ın savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dusan Tadic topun dibine girerek ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ltaief'in sert şutunda kaleci Livakovic topu kurtarırken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri