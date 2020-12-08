TVF'den yeni anlaşma! İşbir Yatak sponsor oldu...

Dünyada gelişen teknolojiyi yatak sektörüne adapte eden ve ürün çeşitliliği bakımından dikkat çeken İşbir Yatak, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı iş birliği ile Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İşbir Yatak arasındaki iş birliği, koronavirüs pandemisi sebebiyle Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu Başkanlık Ofisi’nde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu.

İmza törenine, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, İşbir Holding Reklam ve Pazarlama Müdürü İpek Öztürk, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Oğulcan Yatgın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç katıldı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında İşbir Yatak, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bünyesindeki Voleybol Milli Takımları ile iş birliğinde bulunacak.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Türk Voleybolunun, bugüne kadar elde ettiği başarıların gelişerek artması adına, sponsorların desteğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Yeni değer ve iş ortağımız, ana sponsorumuz İşbir camiası ile bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türk voleybolunun, sadece A Takım düzeyinde değil alt yapılarda da bugün, Türkiye’nin en başarılı branşlarından biriyiz. Son günlerde, Türk sporu ve takım sporunda olimpiyatlara giden tek ve en başarılı takım branşı olmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluk ve gururu yaşarken, sponsorlarımızın da yanımızda olması bizleri son derece mutlu etti. Bunun yanı sıra, insan sağlığının çok önemli olduğu günümüzde, kaliteleri ve mükemmel şirket yapısı ile iş ortaklığı yaptığımız İşbir Yatak camiası, sporcu sağlığının da çok önemli olduğunu bize her defasında belirtti. Biz de bunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Buradan sporcularımıza da sağlıklı yataklarda, sağlıklı uykular geçireceklerini ve başarılarına başarılar katacaklarını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile sizlerin huzurunda atacağımız imzada, Türk Voleybolu adına İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe’ye, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri’ye, İşbir Yatak Pazarlama Müdürü İpek Öztürk’e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ardından söz alan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, sponsorlukla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi:

"İşbir Yatak olarak, yeni sezonda voleybol milli takımlarımızın ana sponsoru olmaktan oldukça mutluyuz. Türkiye’nin bir değeri olan İşbir Yatak ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasındaki bu iş birliği, voleybolun marka değerine büyük katkılar sağlayacak ve ülkemizde voleybola olan ilginin artmasına vesile olacak.

Uluslararası arenada ülkemizi, en iyi şekilde temsil eden Milli Takımlarımızın değerli oyuncuları bizi her zaman gururlandırmıştır. Bizler de İşbir Ailesi olarak, bu haklı gurura ortak olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Filenin Efeleri’nin yanı sıra Filenin Sultanları’nın Türkiye’de ve Avrupa’da elde ettiği başarılar herkesin zihinlerine kazınmış durumda. Sultanların başarısının, ülkemizdeki tüm kadınlara örnek olacağına inanıyor, bu istikrarlı ve gurur verici başarı öyküsünün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Başarılarımızın sürdürülebilirliğini sağlayacak gerekli altyapıya maddi-manevi desteklerde bulunmaktan da mutluluk duyacağız. İşbirliğimizin, Türk voleybol camiasına, tüm sporseverlere, tüm kadınlarımıza ve İşbir Yatak markamıza yeni bir heyecan getirmesi, yeni desteklere teşvik etmesi adına hayırlı uğurlu olmasını dilerim”

A Milli Kadın Takımı oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç ve A Milli Erkek Takımı oyuncusu Oğulcan Yatgın, İşbir Yatak sponsorluğuyla ilgili şunları aktardı:

Tutku Burcu Yüzgenç: "Sponsorluklar her zaman sporun ayrılmaz bir parçası oldu, olmaya da devam ediyor. Bugün itibariyle İşbir Yatak ana sponsorlarımızdan biri olacak. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz için güzel, uzun ömürlü bir işbirliği olması diliyorum" dedi.

Oğulcan Yatgın: "Bugün desteklerimize bir yenisi daha ekleniyor. İşbir Yatak ana sponsorlarımızdan biri oluyor. Bizi seçtikleri için İşbir Yatak'a teşekkür ediyorum. Bu değer birliğinin Türk voleyboluna katkılarını heyecanla bekliyoruz."

Konuşmaların ardından, TVF Başkanı Üstündağ, Türk voleyboluna göstermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe ile İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri'ye teşekkür plaketi ve adlarının yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe ise günün anısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'ya ve TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Müdürü Sezgin Eren'e hediye takdim etti.