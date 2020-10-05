TVF'den yeni anlaşma

2016-2017 sezonundan beri Türk Voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, Türk Voleyboluyla iş birliğinde yeni bir dönem başlattı. Bu sayede Vestel, Türk Voleybolunu en üst seviye ‘Vestellemeye’ devam edecek. Yapılan anlaşma çerçevesinde Vestel, artık başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu; yine başta A Milli Erkek Voleybol Takımı’yla birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarımızın 3 yıllığına resmi sponsorluğunu üstlenecek. Sporculara olduğu gibi tüm voleybol camiasına dokunmak isteyen Vestel, Türk Voleybolunun en önemli salonlarından biri olan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da adını veriyor. Böylece salonun adı bundan sonra TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu olarak anılacak.

Ergün Güler: İş birliğinde yeni bir adım atıyoruz

Türk Voleybolunun Vestel’le anılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "2016-2017 sezonunda Türk Voleybolu ile iş birliği yapmaya karar verdiğimizde hedeflerimizi de belirlemiştik. Vestel’in ilk hedefi Türkiye’nin en başarılı spor dalı olan kadın voleybolu başta olmak üzere voleybola hak ettiği ilginin gösterilmesini sağlamak, sporun ilerlemesine, başarılarına katkıda bulunmak ve voleybolu daha fazla kişiye sevdirmekti. Bunu kısa sürede gerçekleştirdik. İş birliğimiz boyunca Sultanlar Ligi’ne elimizden gelen en yüksek katkıyı sunduk. Şimdi ikinci adımı atma zamanı geldi. Adımızı, olabilecek en üst noktaya yani Kadın Milli takımımızın formasının göğsüne yazdırdık. Ayrıca Erkek Milli Takımlarımızın da resmi sponsoru olmaya devam ediyoruz. Öte yandan Türk Voleybolunun en önemli simgelerinden, voleybolun mabedi diyebileceğimiz TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na da adımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’deki tüm voleybol paydaşlarına dokunmamıza olanak sağlayan bu iş birliğinin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vestel ile imzalanan anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Vestel ile 2016-2017 voleybol sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Vestel bugüne kadar; Türkiye Voleybol Federasyonu’na ana sponsorluğuyla destek verdi ve Avrupa’nın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru oldu. Vestel artık başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu; yine başta A Milli Erkek Voleybol Takımı’yla birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarımızın resmi sponsorluğunu üstlenecek. Ayrıca bugün itibariyle Vestel’in; voleybola ulusal ve uluslararası arenada her daim ev sahipliği yapan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’na isim sponsoru olacağını sizlerle paylaşıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte salonun adı artık ‘TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ olarak anılacak. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha, başta Vestel Genel Müdürü Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın Türk Voleybolu adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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