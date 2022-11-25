TVF'den Guidetti'ye veda! Duygusal açıklamalar...

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Düzenlenen basın toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti katıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, "5 yıl Türkiye’de kadın A milli takımının başantrenörlük görevine Giovanni Guidetti’yi getirmiştik. Düzenlediğimiz basın toplantısında Guidetti’nin bizim içimizden biri olduğundan bahsetmiştik. Kendisi aynı zamanda bizim eniştemiz. Hala kendisi Türkiye’de görev yapmakta. Türk Milli Takımı’nda 5 yıl önce önce göreve başladı. Türk voleyboluna çok önemli katkılar ve hizmetler verdi. Son dünya şampiyonasının ardından kendisiyle bir araya geldik. Karşılıklı olarak konuştuk ve uzun bir toplantı yaptık. Ayrılma kararı aldık. Bu ayrılma kararında kendisinin de isteği vardı. Ben camianın başkanı olarak Giovanni Guidetti hocamıza bugüne kadar milli takım bazında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. VakıfBank’ta kendisine başarılar diliyorum. Yine sürekli beraberiz. Kendisi bizim çok güzide bir kulübümüze hizmet etmekte. Kendisinden yardım almaya devam ederiz. Hiç sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Ben kendisine ülkemize, Türk Milli Takımı’na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Konuşarak bu kararı aldık. Hakkımız varsa helal ediyoruz. Türk voleybolu inanılmaz bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. Kişiler yarın olmayabilir. Ama biz bu görevde olduğumuz sürece en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Görev yapan, emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün Türk voleybolunun geldiği noktada dünya şampiyonasında varız, Avrupa şampiyonasında varız. VNL’de varız. Erkekler çok iyi ivme yakaladı. Erkeklerde bir tek VNL’de yokuz. Onu da finalde kaybettik. İyi bir ivmeyle onu da yakalayabileceğimizi düşünüyorum. 2024 Paris’te bana göre kadınların katılmasının yüzde 99, erkeklerin katılmasının ise yüzde 51 olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün Türk voleybolu bulunduğu yerden daha ileriye gitmiştir, gitmeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.



GUIDETTI: ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMIZDA TÜRKİYE 15’İNCİ SIRADAYDI, ŞİMDİ 7’NCİ SIRADA



Giovanni Guidetti ise 15 yıldır Türkiye’de yaşadığını hatırlatarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim de bir tarafım Türk diyebilirim. Son 5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gururluyum. Madalyalar aldık, olimpiyatlara katılma hakkı kazandık, dünya şampiyonasına katıldık. En önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15’inci sırada yer alıyordu. Şu anda 7’ye indi. Bunun harika bir durum olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin bana verdiklerini benim de bu şekilde geri verdiğimi düşünüyorum. Özellikle başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Paris’te madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum. Herkes için ’enişte’ ve ’hocam’ oldum. Son 5 yıl içerisinde çaba gösteren başkanımıza, oyuncularıma ve teknik heyetime teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sayesinde daha çok genç oyunculara erişebiliriz. 2 gün önce Bitlis’ten genç bir kızımız bana ulaştı. Milli takımın başantrenörü olmadığınız için üzülüyorum ama bize daha çok vakit ayırabileceğiniz için de seviniyorum. Bu tarz mesajlar, yaptıklarımla gurur duymamı sağlıyor. Bu ülke için son 5 yıl içinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Gelecekte Türkiye’nin en iyi taraftarlardan bir tanesi olacağımı söylemek istiyorum. Türkiye voleybol konusunda harika bir ülke. Bu şekilde de kalmasını diliyorum" dedi.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Giovanni Guidetti’ye plaket ve çiçek takdim etti.