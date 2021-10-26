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TVF'de yeniden Mehmet Akif Üstündağ dönemi!

#Voleybol#TVF#Mehmet Akif Üstündağ
TVFde yeniden Mehmet Akif Üstündağ dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlık seçimlerinde 164 oyun 159'unu alan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday giren Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başlığa getirildi.

JW Marriot Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Kullanılan 164 oyun 159'unu alarak yeniden başkan seçilen Üstündağ başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu, Bahar Mert, Ayşe Nihan Salkaya, Suat Baylan, Mustafa Alpaslan, Metin Mengüç, Ersin Yılmaz, Ergün Güler, Yavuz Ölken, Kazım Şahin Gürkan, Bülend Atalar, Ali Osman Özdemir.

BAYKAN: VOLEYBOL ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ VE BAŞARILAR YAŞATTI

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, açılış konuşmasında, voleybolun Türkiye'deki branşlar içerisinde önemli bir yerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Voleybol ülkemize çok büyük sevinç ve başarılar yaşattı, yaşatmaya da devam edecek. Çünkü temel sağlam. Bina sağlam, binanın bakım ve onarımı çok güzel bir şekilde yapılıyor. Voleybol, Mehmet Akif Üstündağ'ın önderliğinde çok başarılı dönem geçirdi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu başarılar artarak devam etsin."

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ÜSTÜNDAĞ: "MİLLİ TAKIMLARIMIZIN BAŞARISIYLA BERABER ÇOCUKLARIMIZ VOLEYBOL OYNAMAK İSTİYOR"

Mehmet Akif Üstündağ, 2016'daki seçimli genel kurulda verdiği sözleri yerine getiren biri olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

O gün yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla "Hepimiz aynı takımdayız." diyerek yola çıktıklarını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada, milli takımları katıldığı her organizasyonda kürsü için mücadele eden, altyapı organizasyonuyla tüm ülkeye yayılan, lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artan, kulüpleşmede her geçen gün büyüyen, antrenör ve hakem eğitimlerini sürekli kılmış, sponsorların ilgi odağı haline gelmiş, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir federasyonuz. Milli takımlarımızın başarısıyla beraber çocuklarımız voleybol oynamak istiyor. Aileler çocuklarını voleybola yönlendirmek istiyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen 'Fabrika Voleybol' organizasyonumuzla çocuklarımızı voleybolla buluşturuyoruz. Fabrika Voleybol hareketi kapsamında ülkemizin farklı şehirlerinde birçok mini voleybol şenliği düzenledik. Bu şenliklerde 20 bine yakın çocuğumuzu ve ailesini voleybol ile tanıştırdık."

"ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ KONUSUNDA CESUR ADIMLAR ATTIK"

Herkesin örnek gösterdiği voleybol lisesinin daha da gelişmesi ve amacına ulaşması için protokoller imzaladıklarını ifade eden Üstündağ, "Sporcularımızın barınma ve antrenman tesislerini geliştirdik. Voleybolun sadece sponsoru değil paydaşı olan sponsorlarımızla sporcularımıza karşılıksız burs imkanları sağladık. Nitelikli sporcunun nitelikli antrenörler tarafından yetiştirilebileceği gerçeğinden yola çıkarak, antrenörlerimizin eğitimine büyük önem verdik." diye konuştu.

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Her zaman kulüplerin yanında olduklarına işaret eden Üstündağ, liglerin televizyon yayınlarını sürekli hale getirdiklerini vurguladı.

Geçen 5 yılda kulüplere aktardıkları sponsorluk gelirinin katbekat arttığına dikkati çeken Üstündağ, şunları ifade etti:

"Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda cesur adımlar attık. 2019 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar toplanan en yüksek seyirci sayısına ulaştık. Salonlara sığmadık taştık. Parklarda, bahçelerde dev ekranlar kurulmasını sağlayacak kadar ülkemizi voleybol etrafında birleştirdik. Organizasyon becerimizle uluslararası kuruluşlardan takdir ve teşekkür aldık. Organizasyon yeteneğimizin sadece ülkemizle sınırlı olmadığını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemeleri için gittiğimiz Hollanda'da gösterdik. Olimpiyat vizesiyle ülkemize döndük.

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Katıldığımız her organizasyonda madalya için mücadele ediyoruz. 2017, 2019 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında arka arkaya 3 kez madalya kazandık. Milletler Ligi'nde madalyalar kazandık. Bugün 'sürdürülebilir başarıya' örnek teşkil ediyor. Erkek Milli Takımımız arka arkaya 2 kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonalarına sürekli katılım gösteriyoruz ve her seferinde daha ileri gidiyoruz. Bugün 1998'den bu yana ilk defa dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Alt yaş milli takımlarında 23 yaş altı kızlar dünya şampiyonluğu, 16 yaş altı kızlar Avrupa şampiyonluğu, 19 yaş altı kızlar Avrupa şampiyonluğu, 17 yaş altı kızlar Avrupa ikinciliği yaşadı."

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"HER TURNUVADA MADALYA HESABI YAPARAK BU CAMİAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Üstündağ, başkanlığa yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim buralara seçilmemiz, makam almamız, buradaki makam dediğimiz elbiseyi giymemiz çok önemli değil. Bunun hakkını vermek çok önemli. Eğer bu makam bize bir elbise gibi sunulduysa, bunun içini doldurup dolduramayacağımız önemli. Eğer biz bu camiaya layık olup bu görevi en iyi şekilde yapar, hedeflerimizi daha büyük noktalara taşırsak ne mutlu bize. Artık her turnuvada madalya hesabı yaparak bu camiaya layık olmaya çalışmamız lazım. Emeği geçen ve bize destek verenlere teşekkür ediyorum."

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#Voleybol#TVF#Mehmet Akif Üstündağ

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