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TVF'de Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi! '2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de'

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#TVF#Mehmet Akif Üstündağ#Gökhan Dinçer
TVFde Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 14:50

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Akif Üstünda ve Gökhan Dinçer başkanlık için yarıştı. Mecvut başkan Mehmet Akif Üstündağ, oylama sonucunda yeniden başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ 121 oy alırken Gökhan Dinçer 95 oy aldı.

2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.

Camiaya seslenen Üstündağ, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, Türk voleyboluna hayırlı olması temennisinde bulundu.

MÜJDEYİ DUYURDU: 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI, TÜRKİYE'DE!

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Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduklarını vurgulayan Üstündağ, "Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmazsa federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, yeni bir müjdeyi de paylaşarak, "2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak." dedi.

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#TVF#Mehmet Akif Üstündağ#Gökhan Dinçer

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