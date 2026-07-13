TVF Başkanı Üstündağ'dan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt açıklaması!

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada Türk voleybolunun hem kadınlarda hem de erkeklerde büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

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"SADECE KADINLARDA DEĞİL, ERKEKLERDE DE İNANILMAZ BİR İVME YAKALADIK"

Türk voleybolunun planlı ve programlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Üstündağ, "Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de inanılmaz bir ivme yakaladık. Tayland ile oynadığımız maçla birlikte üst üste 8. kez VNL'de final etabına kalma başarısı elde ettik. Aynı gün U18 takımımız Avrupa finaline çıktı ve gümüş madalya aldı. Birkaç gün önce TVF Lisemiz dünya şampiyonu oldu. Sahada ter döken oyuncular, antrenörler, veliler ve sponsorlarla mükemmel bir süreç yaşıyoruz" dedi.

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"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KÜRSÜDE OLMAK İSTİYORUZ"

21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na dikkat çeken Üstündağ, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da kürsüde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VNL çeyrek finalinde karşılaşacakları Kanada'yı değerlendiren Üstündağ, Kanada Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin Türk oyuncuları yakından tanımasının rakipleri açısından avantaj olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNALİ GEÇİP YARI FİNAL VE FİNAL OYNAMAK"

Üstündağ, "Guidetti uzun yıllar Türkiye'de görev yaptı. Kanada geçen sezon başarısızdı ancak bu yıl tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı. Bizim takımımızdaki oyuncuların hemen hemen hepsiyle hem milli takımda hem de kulüpte çalıştı. Oyuncularımızı çok yakından tanıyor. Bu, Kanada açısından avantaj sayılabilir. Ancak bizim hedefimiz çeyrek finali geçip yarı final ve final oynamak. Kazanan takımın Türkiye olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE, OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI HAK EDİYOR"

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Türkiye'nin önemli uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Üstündağ, "Devletimizin desteği belli. Yapmadığımız sadece Dünya Şampiyonası ve olimpiyat ev sahipliği kaldı. Bu ülke olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı hak ediyor. Dünyada ve Avrupa'da takdir edilen, en mükemmel organizasyonları yapan ülke konumundayız" dedi.

"ÇOK GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZUMUZ VAR"

Altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Çok geniş bir havuzumuz var. Plansız ve programsız bir yere varamazsınız. U18 takımımız final oynadı. O jenerasyondan 2006 doğumlu Aylin ve Ezel, şu anda A Milli Takım kadrosunda şans buluyor. Lisemiz son üç dünya şampiyonasında iki şampiyonluk ve bir üçüncülük elde etti. Türkiye'nin 52 ilinde 'Fabrika Voleybol' adı altında 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla buluşturuyoruz. Onlara yatılı okul ve tam burs imkanı sağlıyoruz."

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"EDA, AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA OLACAK"

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in durumuyla ilgili de konuşan Üstündağ, deneyimli oyuncunun Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Üstündağ, "Eda 25 yıldır aralıksız, hiç tatil yapmadan voleybol oynuyor. 'Artık tatil yapabilir miyim?' dedi, biz de uygun gördük. Tatilini de herkesten az yapıyor. Şu anda A2 takımıyla çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alacak. O, Türk voleybolunun ihtiyacı olan ideal, mükemmel ve örnek bir kaptan" ifadelerini kullandı.

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EBRAR VE DERYA VNL FİNALLERİNDE YOK

Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun VNL finallerinde forma giyemeyeceğini açıklayan Üstündağ, "Ebrar'ın Milletler Ligi finallerinde dönme ihtimali yok. Derya'nın da yok. Ebrar'ın sakatlığı 4-6 hafta sürecek bir sakatlık. Bizim en büyük sınavımız Avrupa Şampiyonası. Ebrar, Avrupa Şampiyonası öncesinde takımdaki yerini alamayacak" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGİNE SAHİBİZ"

Başarılarda kulüplerin payının unutulmaması gerektiğini dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece milli takımın başarısından söz edemeyiz, kulüplerimizin emeğini de yok sayamayız. Dünyanın en iyi ligine sahibiz. Son Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini iki Türk takımı, VakıfBank ve Eczacıbaşı oynadı. Hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde bu başarıyı sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."