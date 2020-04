TVF Başkanı Üstündağ: "Gönlümüz ligi devam ettirmekten yana"

Video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Üstündağ, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri, ertelenen liglerin tamamlanıp tamamlanmayacağını ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıla ertelenmesini değerlendirdi.



Süreci ilk günden itibaren takip ettiklerini aktaran Üstündağ, "Gençlik ve Spor Bakanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfının başkanlarıyla yaptığımız toplantıda önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar verdik, sonra da erteleme kararı aldık. O süreçten sonra da herkes gibi biz de izole olup, Sağlık Bakanlığının ve devletin uyguladığı politikayı hayata geçirmek için mücadele ettik. Geldiğimiz noktada çok şükür voleybol camiasında bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.



Tüm voleybol camiasını memnun edecek yol haritası üzerinde çalıştıklarını aktaran Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:



"Futbol ile ilgili UEFA, 'Ne zaman olursa olsun, oynansın.' diyor. Voleybolun bir sıkıntısı yok. Nisanın 20'sinde CEV ile FIVB'nin açıklaması olacak. Bizim Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde birinci etap bitti. Play-off süreci kaldı. Bu süreç de şampiyonu ilan edecek. Ligde normal sezonun tamamlanmasından dolayı şanslıyız. İkinci Lig sona erdi. Birinci Lig'de yarı finale kadar oynandı, sadece final etabı kaldı. Orada 4 takım mücadele edip, ikisi en üst lige çıkacak. Süreci takip ediyoruz. Voleybol camiasının, kulüplerin ve sporcuların memnun olacağı, herkesi mutlu edecek ve bu süreci en az hasarla atlatacağımız bir yol haritasının üzerinde çalışıyoruz. A ve B planlarımız var. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TVF Başkanı, voleybolda normal sezonun bitmesinin avantajları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Her türlü seçenek masada. Gönül devam etmekten yana. Devam edip etmeyeceğimizi de bu ayın sonunda göreceğiz. Devam etmemiz için her şeyin düzelmesi lazım. Düzelir de devam etme kararı çıkarsa edeceğiz. Eğer çıkmazsa sıkıntı yok. B planında hiçbir kulüp mağdur olmadan, zarar görmeden önümüzdeki yılın planlamasını yaparız. Futbolda UEFA, Belçika'nın kararını kabul etmedi. Uyarıda bulundular. UEFA, uluslararası organizasyonlara almayacaklarını söyledi. Basketbolun da ligde normal sezonu bitmedi. Ligin statüsü bizimkine benzer. Biz, birinci etabın tamamını bitirdik. Diğer branşlarda bir karışıklık söz konusu. Bizim öyle bir durumumuz yok."



- Olimpiyatların ertelenmesi



Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıla ertelenmesiyle 2021'deki maç programının sıkıştığını söyledi.



Ligleri ertelediklerinde henüz olimpiyatlarla ilgili erteleme kararının çıkmadığını hatırlatan Üstündağ, "Olimpiyat, bu yıl düzenlenseydi sıkıntı yaşayacaktık. Toplantımızdan 10 gün sonra olimpiyatın ertelendiği açıklandı. Türkiye'de takım sporlarından olimpiyata giden sadece voleybol var. Bazı branşların kota süreci devam ediyor." şekinde görüş belirtti.



Tokyo 2020'nin ertelenmesiyle voleybolda gelecek yılki büyük organizasyon sayısının 3'e çıktığını vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bu sürecin nasıl devam edeceği ve ne zaman sonlanacağı bilinmiyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazırlık durumu sıkıntılıydı. Japonya, olimpiyatları düzenlemek için direndi. Onlar da kendilerine göre haklı. Büyük bir yatırım yapıldı. Bir an önce düzenlenmesini istediler. Tüm dünyanın durumu sıkıntılı. Sadece Türkiye'nin problemi değil. Olimpiyatların ertelenmesininin bizim için çok büyük kayıp olacağını düşünmüyorum. Ancak Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek. Bunun sıkıntısını yaşamak istemiyoruz. Takvimde yer bulmak zorlaştı. CEV ve FIVB'nin nasıl adım atacağını, bazı turnuvalarla ilgili nasıl feragat edeceğini merak ediyoruz. Bu konuda sürekli görüşme halindeyiz. En geç bu ay sonunda programlar belli

olacak. Ondan sonra da biz hem olimpiyat hazırlık hem de liglerin takvimini hazırlayacağız. Avrupa Şampiyonası olimpiyatlardan sonra düzenlenecektir. Uluslar Ligi'nin olimpiyat öncesi hazırlık dönemi gibi olmasından yanayız."



Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan TVF Başkanı Üstündağ, "Camiamızda şu ana kadar bize ulaşan bir vaka yok. Sadece bir hakemimiz, o da eşi sağlık personeli olduğundan dolayı bir sıkıntı yaşadı. Evinde hafif bir şekilde karantinasını geçirdiğini biliyorum. Çok şükür sporculardan, antrenörlerden tarafımıza pozitif vaka ulaşmadı. İnşallah ülkemizde ölümler ile vakaların az olması ve bir an önce huzura kavuşmamız en büyük temennimiz. Evde kalalım, sporsuz kalmayalım. Lütfen kurallara uyalım." diyerek sözlerini tamamladı.