TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Terzic açıklaması!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, son Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonu olan İtalya'yı 5 set sonucuda 3-2 mağlup etti ve zafere uzandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dün akşam maçta yaşadığı rahatsızlığa ve şu anki durumuna dair:

"Herhangi bir sıkıntımız yok, kaldığımız yerden devam. Bir tansiyon düşüklüğü oldu. Ani böyle hareketler, şu bu derken... Bir de ne bileyim o kızların o duygu anı, Vargas'ın sarılması, böyle öfkeli ağlaması falan herhalde bizi etkiledi.

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Gerçekten çok emek var. Biliyorsunuz bu yolda, çıktığınız bu yolda kötü gün yaşıyorsunuz, iyi gün yaşıyorsunuz, inişli günler oluyor, çıkışlı günler oluyor, her gününüz aynı olmuyor, sakatlıklar oluyor.

Hep bunlar üst üste geliyor, bunlar hep bir birikim oluyor. Dolayısıyla o birikimden sonra da bu güzel zaferi hak edince de bunun herhalde aşırı bir sevinci oluyor diyebilirim. Çok şükür, bir sıkıntı yok yani.

İkinci sette bir çıkış yapıyorsunuz, ortak oluyorsunuz maça. Üçüncü sette tekrar kötü bir set oynuyoruz. Orada da beklediğimiz oyunu oynayamıyoruz, oradan da bir düşüşe geçiyoruz. Dördüncü sette tekrar çıkıyorsunuz. Ben o dördüncü sette şunu fark ettim: Farkı açmaya başladık. Ben orada şunu fark ettim ki bu çocuklar son topa kadar mücadeleyi bırakmayacak."

"TEK EKSİĞİMİZ OLİMPİYAT"

"Olimpiyatlardaki bu statüde yüzde 1 de olsa ihtimal vardı. Tabii ki puanlarınız geri düşer, turnuvalarda kötü sonuçlar alırsınız, 12’nin içinde yer almayabilirsiniz; o zaman bir riskiniz vardı. Ama şimdi hiçbir riskiniz yok. Tamamen bizim olimpiyata kadar olimpiyata konsantre olmamız lazım. Çünkü tek eksiğimiz o. Milletler Ligi’ne artık alışır hâle geldik. Hep finalinde oynayan, hep Final Four’unda yer alan, final etabında yer alan bir takımız. Burada bunu iyi planlamak lazım. Teknik kadro olarak da biz, üzerimize ne düşerse bu planı en iyi şekilde hayata geçirip uygulayıp olimpiyat hedefine, eksik olan o madalyayı da olimpiyatta tamamlamak istiyoruz."

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"Son iki maçta bizim bu Terzic'le ilgili söylemlerimiz trend topic oldu herhalde. Terzic'le ilgili hoş olan olaylar olmadı. Bize bir aydır, hatta zaman zaman 3-5 ay öncesinden böyle iğneleme, sataşmalar...

Şimdi sen Vargas'ın devşirmeyle Türk Milli Takımında oynamasını eleştiriyorsun ama Fenerbahçe'nin koçluğunu yaparken de yaşadığın o başarılarda da o eleştirdiğin; sen ekmek yerken, sen para kazanırken, itibar kazanırkenki süreçte oyuncuların sana katkısından dolayı o oyuncuları orada eleştiri yapıyorsun. Sustuk, herkese de söyledik kimse cevap vermeyecek, oyuncu da dahil.

Ve süreç devam etti. Bu şampiyonaya bir hafta kala, 3 gün kala tekrar böyle süreçler... Yani böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Yani önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı karşıya batırmak için hamle yap. Böyle şeyler olur mu ya? Sen sanki bana ne anlatıyorsun?

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Boskovic'i çıkart Sırbistan takımından, dün üçüncülük maçından çıkart, üçüncü de olamazdı. Ben bunu dostum olan Spor Bakanı'na Gajic'e de söyledim, Federasyon Başkanı'na da söyledim. Onlarla da hiçbir problemimiz yok ki dün maçtan sonra da biz yemeğe gittik yani. Ben misafir ettim Bakanımızı da, Federasyon Başkanımızı da İtalya'yı da, en güzel ev sahipliğini yaptık.

Şimdi bunların hiçbirine sesimizi çıkartmadık ama öyle bir noktaya geldi ki yani biraz böyle biz de çok eleştiri almaya başladık; "Ya niye sessiz kalıyorsunuz, niye hiçbir cevap vermiyorsunuz?" falan. Ben de nazikçe, kibarca diyeyim artık (gülüyor) bir cevap verdik. Yani bu ülkede bu ihaneti yapan kişilerin de artık bu ülkede görev almak istediklerinde iyi düşünsünler.

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Öyle o kadar da bizim bu ülkemizde bu kadar da ihanete ve bu kadar da böyle acımasız saldırıya da prim vermeyiz diye düşündük. O büyük bir gündem oldu, haber oldu. Takım için de motive oldu."

İkinci setteki challenge için yaptığı çıkışa dair:

"Benim önümde top elden gitti. İkili oyuncu değiştirdiğindeki pasörün, Orro'nun yerine giren pasör çaprazının elinden gitti. Gözümün önünde mahcubiyet yaşıyor oyuncu ama bizimkiler de sanki top bize verilmiş gibi döndü gidiyor. Ama hakemin işaretini takip edeceksiniz. Hakem işaretinde ne diyor? "Top" diyor, "hiçbir şey yok, top İtalya'da" diyor.

İşte ben orada kendimi tutamadım. Önce benimle göz göze gelen Derya, sonra Santarelli, staff ve Recepler orada fark ettiler. "Challenge isteyin" diye hemen ani bir dönüş yaptı Santarelli. İtiraz ettik. İtiraz etmesek, süreyi geçirsek bitti.

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19-17'yiz. Onlara verdi, 20-17 oldu. Ama biz aldık, 19-18 oldu. 20-17'de biraz daha üç sayı farkı kapatmak çok zor. Kapanacaktı ki o pozisyonda o eş oyuncu yaptığında Egonu dışarıdaydı. Yani orada 1-2 sayı almak Egonu içeri girene kadar, uzunlarla oynayana kadar bizim bir iki sayı almamız gerekirdi ve onu da başardı takım yani.

Bu oldu ama orada da bir haber, herkes çok iyi takip etmiş herhalde. Binlerce mesaj geldi; "Ya Başkan çok yerinde bir müdahale" falan. Yerinde değil, yaşıyoruz. Ben işimi seviyorum, severek yaptığım için kendimi full konsantre ediyorum oraya.

Yani birazcık yanımda, sağımda, solumda oturanlar biraz zarar görüyor maç esnasında. Sayın Bakanın da herhalde sol bacağında biraz sıkıntı olabilir. Yine eski bakanımız Çağatay Bey'in de sağ bacağında... Birinin sağ bacağında, öbürünün sol bacağında bir sıkıntılar olmuş olabilir. İlerleyen saatte soracağım yani "Bir sıkıntı var mı?" diye. Böyle güzellikler yaşadık yani."