TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Melissa Vargas bizimle dünya yıldızı oldu

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Türk halkına 50 gün içinde bir milletler ligi birinciliği, bir dünya sıralamasında birincilik ve Avrupa Şampiyonluğu mutluluğu yaşatan Filenin Sultanlarının başarısını Hürriyet’e verdiği özel röportajla değerlendiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Gücümüz vardı, Vargas gücümüze güç kattı ama biz de Vargas’a çok şey kattık” dedi.

Son olarak Küba milli takımında görev yapan, ardından 4 yıl ceza alan Melisa Vargas’ın milli takım hasreti olduğunu, son 4 yılda milli takım heyecanı yaşayamadığını belirten Üstündağ, “Bu durumda böyle özel bir yıldız oyuncuyu dünya ve Avrupa aranasında oynayamadığı için gören yoktu. Biz 2003 ve 2019’da iki kez final oynamış güçlü bir takımdık. Gücümüz vardı, gücümüze güç katmak için Melisa Vargas’ı Türk vatandaşı yaptık, milli formayı giydirdik. Vargas pasör çaprazına geçti, Ebrar 4 numaraya geçti ve orada bir sistem oluştu. Böylece Vargaz ay yıldızlı formayla milletler liginin MVP’si, Avrupa Şampiyonasının MVP’si oldu. Hangi oyuncuya bu kadar güzellikler nasıp olabilir? Vargas’ın katkısı kadar biz de Vargas’a çok şey kattık. Başarıyı bir kişiye bağlamak doğru değil hepimiz aynı takımdayız kulüplerin, sponsorların, basınımızın, tüm paydaşların bu başarıda katkıları var” dedi.

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GÖZYAŞLARIMIZ DİNDİ

2019’da Avrupa Şampiyonası’nda final maçında gene Sırbistan’a Tie-sreakte 9-6 öne geçmişken seti ve maçı verdiklerini hatırlatan Üstündağ “Gözyaşlarımız o gün bu gün dinmemişti. Nihayet aynı şansı yakaladık ve bu kez kazanmayı bildik. Şimdi gözyaşlarımız sevinç gözyaşı oldu” dedi.

KALICI BAŞARI

Elde edilen başarının futbolda kazanılan dünya üçüncülüğü gibi olmadığını belirten Üstündağ “Bu başarı, ‘Bir jenerasyon yakaladık ve başarılı olduk’ meselesi değil. Devamı geliyor bakın U19’da Dünya ikincisi olduk, U 21’de ABD’ye karşı 18 yaşındaki 5 oyuncularımızla mücadele ettik yani onlardan 3 yaş genç kadromuz var. Oyuncu havuzumuz çok geniş, alt yapıdan binlerce gencimiz geliyor. Bu yüzden başarının kalıcı olması gerekiyor “dedi.

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HEDEF OLİMPİYATLAR

2023’ün voleybolun altın senesi olduğunu belirten Üstündağ, “Tüm şansızlıkları kırdık Avrupa şampiyonu, milletler Ligi’nde birinciliği yaşadık. Şimdi hedefimiz olimpiyatlara gitmek daha da önemlisi olimpiyatlardan madalya getirmek. Zaten hedeflerimiz 2024 Paris olimpiyatları, ardından Los Angelos olimpiyatlarında orada olmaz. Bu iki olimpiyatta kürsüde olmalıyız” dedi.

ERKEKLER DE GELİYOR

Sakatlıkların erkek milli takımının belini büktüğünü Üstündağ, “Burutay’ın omuzunda yırtık var, Efe Mandıracı dizinden ameliyat oldu, Efe Bayram’ın çaprazı koptu. Tüm bu aksiliklere rağmen tarihimizde ilk kez milletler ligine çıktık, Chelenge şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonasında guruptan çıkacağız, erkeklerde tarihte ilk kez olimpiyat elemesi oynayacağız. Bu ritimde erkekler de sultanların başarısını 3-5 yılda yakalar.

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ON BİNLERCE MESAJ ALDIM

Avrupa şampiyonluğu çok ayrı bir tat bıraktı bizde. Karşılamalar, kutlamalar, tebrikler inanılmazdı. Almanya ve Belçika’da oynadığımız maçların toplamında bana on binlerce kişi masaj attı, mail attı, telefonla arayanların sayısını dahi hatırlayamıyorum. Hele Avrupa şampiyonluğunu kazanınca telefonum hiç susmadı. Cumhurbaşkanımız, bakanlar, milletvekilleri tebrik etti. Ben telefonumu her yerde veririm bu yüzen lise öğrencilerinden tutun alt yapılarda onayan voleybolculara kadar herkes aradı, mesaj attı, mail attı. Tarkan maçlarımıza geldi yanyana maçları izledik” dedi.