TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: İstanbul'da ipi göğüsleyen takım Vakıfbank olsun! Destekleri için Ali Koç'a teşekkür ederim

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Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götürecek olan takım, İstanbul'da belli olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Final Four öncesinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

"İPİ GÖĞÜSLEYEN TAKIMIN VAKIFBANK OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

İstanbul'da yapılacak organizasyon için bütün takımlara başarılar dileyen Mehmet Akif Üstündağ, "Biliyorsunuz Avrupa'nın en prestijli, Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi'nin Final Four'u yedi yıl aradan sonra Final Four sistemi ile oynanacak ve ilki de güzel İstanbul'umuzda olacak. Bu konuda bütün takımlara hoş geldiniz ve başarılar diliyorum. İpi göğüsleyen takımın Vakıfbank olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE BİZE OLAN DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEDİ"

Fenerbahçe'nin kendilerine desteğini hiçbir zaman esirgemediğini söyleyen Üstündağ, "Ve bu süreçte şunu belirtmek istiyorum ki bugün voleybolun birleştiriciliğini ve güzelliklerini bir kez daha burada yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Fenerbahçe, Ülker Arena'da ilk defa bir voleybol maçı oynanacak. Bu maça Fenerbahçe takımı da kalabilirdi. Ama kalmadı. Vakıfbank ile çeyrek finalde eşleştiler ve kazanan takımın Vakıfbank olduğunu gördük. Ama bize olan desteğini hiçbir zaman için esirgemedi ve salonunu tahsis etti. Her konuda bizim yanımızda oldu. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük bir yardım sağladı" şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ BİR SPOR ADAMI"

Ali Koç'un voleybola olan katkısından bahseden Üstündağ sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Sayın Ali Koç'un voleybolu ne kadar sevdiğini ve bir spor adamı olduğunu ispatladı. Ben kendisine burada huzurlarınızda canı gönülden çok teşekkür ediyorum. 'Hiç fark etmez' dedi ki ben duygulandım. 'Bizim takım kalmasa da hiç önemli değil. Bu güzel organizasyonun bu ülkede olması, hangi takımın olduğu önemli değil, yeter ki bu güzelliği burada yaşatalım. Voleybolun sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinde bizim katkımızın olmasından da mutluluk duyduğumu belirtmek isterim'. dedi. Bu da bizi çok mutlu etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

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