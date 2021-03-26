Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Suat Kaya getirildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzalandı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuza hoş geldin Suat Kaya." denildi.
Suat Kaya'nın, sportif direktör Ali Kanıçok'un katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Suat Kaya'ya 'Hoş geldin' diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Tuzlaspor, 27. haftası geride kalan ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.