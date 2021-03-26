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GeriFutbol Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Suat Kaya getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Suat Kaya getirildi

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Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Suat Kaya getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzalandı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuza hoş geldin Suat Kaya." denildi.
Suat Kaya'nın, sportif direktör Ali Kanıçok'un katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Suat Kaya'ya 'Hoş geldin' diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor, 27. haftası geride kalan ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

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