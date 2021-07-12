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GeriFutbol Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav'la anlaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav'la anlaştı

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Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav'la anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, geride kalan sezon Ankaraspor'da forma giyen 31 yaşındaki Pedersen ve Moldova takımlarından Sheriff'te top koşturan 30 yaşındaki Veaceslav ile anlaşıldığı bildirildi.

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslavla anlaştı

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslavla anlaştı

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslavla anlaştı

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