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GeriFutbol Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı

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Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.

Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine kulübümüze hoş geldin der, Tuzlaspor forması altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

İstanbul ekibi dün de Sloven futbolcu Rajko Rotman'ı renklerine bağlamıştı.

Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşıyı kadrosuna kattı

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