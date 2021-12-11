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Tuzlaspor ile Menemenspor yenişemedi

#Tuzlaspor#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig
Tuzlaspor ile Menemenspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Tuzlaspor, Menemenspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

22. dakikada Ferhat Öztorun’un sol taraftan ceza sahası içine savunmasına verdiği pasta araya giren Rasheed’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

40. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Ahmet topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağı kaleci Batuhan iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde topu alan Safa, Rasheed’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Selçuk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Eyüp
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Selçuk xx, Sedat xx (Safa dk. 51 xx), Ahmet xx (Tayfun dk. 80 ?), Bardhi xx, Onat xx (Valente dk. 46 xx)
Yedekler: Emre, Umut, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Rahmi
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Menemenspor: Batuhan xx, Sinan xx, Mazlum xx, Ömer xx, Mete xx, Cem xx, Abdullah Aydın xx (Mahamadou Ba dk. 68 xx), Alhassan xx (Gomes dk. 90+2 ?) Himmet xx (Batuhan dk. 77 xx), Rasheed xxx, Ahmet Sagat xx (Oğuzhan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Murat, Emre, Berkan, Emre, Emir, Sabbah
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Rasheed (dk. 22) (Menemenspor), Selçuk (dk. 82 pen.) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mazlum (Menemenspor), Bardhi, Diack (Tuzlaspor)
(OK-BH-S)

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#Tuzlaspor#Menemenspor#Spor Toto 1. Lig

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