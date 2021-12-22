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Tuzlaspor ile BB Erzurumspor yenişemedi

#Spor Toto 1. Lig#BB Erzurumspor#Tuzlaspor
Tuzlaspor ile BB Erzurumspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Can Alp xx, Burak Cansız xx

Tuzlaspor: Angeler x (Mikulic dk. 37 x), Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Diack xx, Selçuk Alibaz xx (Ahmet Yazar dk. 60 xxx), Bardhi xxx, Tayfun Aydoğan xx (Onat Kurt dk. 36 x), Safa Kınalı xx

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski xx, Orhan Ovacıklı xxx, Aykut Demir xx, Gökhan Kardeş xx, Mücahit Albayrak xx (Shala dk. 78 x), Estrela xx (Olanare dk. 88 ?), Hasek xx, Süleyman Koç xx (Novikovas dk. 57 x), Emircan Altıntaş xx, Alican Özfesli xx (Gökhan Alsan dk. 57 x), Oltan Karakullukçu xx

Goller: Orhan Ovacıklı (dk. 19) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ahmet Yazar (dk. 74) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu, Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)

Tuzlaspor ile BB Erzurumspor yenişemedi

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Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada direkt olarak kaleye yönelen top filelere gitti. 0-1

64. dakikada ceza yayı üzerinden Onat Kurt’un yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.

74. dakikada sol taraftan Bardhi, ceza sahası içerisine girerek pasını Ahmet Yazar’a aktardı. Uzak direk tarafından Ahmet’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

87. dakikada Ahmet Yazar, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Onat Kurt’un plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

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#Spor Toto 1. Lig#BB Erzurumspor#Tuzlaspor

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