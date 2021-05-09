Tuzlaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig adına son viraj

Tuzlaspor Giresunspor maçı, Süper Lig'e adım atacak olan takımlar için kritik bir öneme sahip olacak. 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, aynı puana sahip diğer rakiplerine avantajı kaptırmamak için galibiyete odaklanacak. Peki, Tuzlaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TUZLASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesine çıkacak olan Tuzlaspor, şampiyonluk adayı Giresunspor'u konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 ve TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacak.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında bugün oynanacak 3 karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.



Ligde bugün saat 20.30'da başlayacak ve Süper Lig'e yükselecek 2 takımın belli olacağı Menemenspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor müsabakalarının, TFF 1. Lig özel programında aynı anda ekranlara geleceği belirtildi.



Tunç Kayacı ve Yücel İldiz'in yorumlayacağı karşılaşmalarda tüm kritik pozisyonların tam ekran olarak yayına aktarılacağı ifade edildi.