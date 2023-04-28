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Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatları! Şampiyonlar Ligi finalinden pahalı...

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#Tuzlaspor#Eyüpspor#1. Lig
Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatları Şampiyonlar Ligi finalinden pahalı...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 18:23

Tuzlaspor yönetimi, Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında oynayacakları Eyüpspor maçı için misafir tribün bilet fiyatını 50 bin TL olarak belirledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takımın belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.

EYÜPSPOR, SÜPER LİG YARIŞINDA

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, ilk 33 haftada 58 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 37 puanla 12. sırada bulunuyor.

İLK MAÇI EYÜPSPOR KAZANDI

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Eyüpspor, Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise Ezeh ve Ryan Babel kaydetmişti.

SANCAKTEPE'DEKİ MAÇ ÖNCESİ SÜRPRİZ

Bu hafta Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda bir kez daha Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Ev sahibi takım, Tuzlaspor, karşılaşma için misafir tribün bilet fiyatını 50 bin TL olarak belirledi.

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Tuzlaspor-Eyüpspor maçı için şaşırtan bilet fiyatları Şampiyonlar Ligi finalinden pahalı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN PAHALI

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanancak Şampiyonlar Ligi final maçının 1. kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği 50 bin TL'lik tarife dikkat çekti.

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#Tuzlaspor#Eyüpspor#1. Lig

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