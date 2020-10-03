Kadroda düşünülmeyen Sedat Dursun ve Serdar Özkan dışında eksiği bulunmayan Bursaspor, geride kalan 3 haftada 3 puan toplayabildi. Evindeki 2 maçta Adana Demirspor ve Giresunspor’a mağlup olan yeşil beyazlılar, sadece deplasmanda Altınordu’yu mağlup etmeyi başardı. Ligin yeni takımlarından Tuzlaspor ise son iki haftada 6. puan almayı başardı. Menemen Belediyespor deplasmanından da kayıpsız dönen İstanbul ekibi, Bursaspor'u yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Tuzlaspor topladığı 7 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor.

Tuzlaspor Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor Bursaspor maçı saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.