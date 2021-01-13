Tuzlaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'de 4 eksik..

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek.Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

TUZLASPOR, İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'YI KADROSUNA KATTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.



Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine kulübümüze hoş geldin der, Tuzlaspor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. İstanbul ekibi dün de Sloven futbolcu Rajko Rotman'ı renklerine bağlamıştı.

TUZLASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ASpor'dan canlı yayımlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.