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Futbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor 4-1 Altınordu

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Tuzlaspor 4-1 Altınordu
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 4-1 mağlup etti.

Stat: Vefa
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç
Tuzlaspor: Angeler, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 46 Aosman), Cajic, Onur Ayık (Dk. 72 Samet Asatekin), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 80 Pucko), Thuram (Dk. 87 Onat Kutay Kurt)
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin (Dk. 79 Özgür Deryol), Yusuf Can Esendemir (Dk. 55 Polat Abay), Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Sinan Osmanoğlu, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün, Enis Destan, Hüseyin Altuğ Taş (Dk. 79 Emre Oymak), Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Burak İnce)
Goller: Dk. 28 ve dk. 50 Ahmet Yazar, Dk. 42 Erhan Erentürk (kendi kalesine), Dk. 90 3 Aosman (Tuzlaspor), Dk. 35 Enis Destan (Altınordu)
Kırmızı kartlar: Dk. 61 Kahraman Demirtaş (Altınordu), Dk. 69 Erdem Özgenç (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 40 Hüseyin Altuğ Taş (Altınordu)

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