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Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor 3-3 Bursaspor

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Tuzlaspor 3-3 Bursaspor
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TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı. İlk 11 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçen Bursaspor, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 8'e, Bursaspor ise 4'e çıkardı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat Güz
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Segbefia, Aykut Çeviker (Dk. 84 Yasin Güreler), Samet Asatekin (Dk. 16 Ahmet Yazar), Vedat Bora (Dk. 16 Onat Kutay Kurt) (Dk. 59 Özgür Can Özcan), Pucko (Dk. 46 Gökcan Kaya), Thuram
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 81 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 70 İsmail Can Çavuşluk), Özer Hurmacı (Dk. 38 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak, Ali Akman (Dk. 70 Çağatay Yılmaz)
Goller: Dk. 6 Burak Altıparmak, Dk. 9 İsmail Çokçalış, Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 20 Thuram, Dk. 49 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 67 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Onat Kutay Kurt, Dk. 53 Yohou, Dk. 55 Segbefia, Dk. 82 Erdem Özgenç, Dk. 90 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) Dk. 60 Aykut Akgün, Dk. 68 İsmail Çokçalış, Dk. 81 Özer Hurmacı (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

Tuzlaspor 3-3 Bursaspor

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