Tuzlaspor 2-1 Bayburt İl Özel İdare / Tuzlaspor Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tuzlaspor, sahasında Bayburt İl Özel İdare'yi 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Sinan Özcan, Kerem Yükünç, Kenan Özcan

Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Tarık Tekdal, Arif Morkaya, Vedat Bora (Dk. 62 Özgür Can Özcan), Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 77 Pucko), Onat Kurt, Sarr (Dk. 55 Cajic), Samet Asatekin, Zubanovic (Dk. 55 Baran Işık)

Bayburt İl Özel İdare: Enes Fidayeo, Ömer İnan, Gökdeniz Karadeniz (Dk. 71 Akın Açık), Pekin Köşnek, Gürol Demirezen (Dk. 46 Can Ahmet Üstün), Mustafa Çelik (Dk. 71 Nezir Özer-Dk. 89 İbrahim Sadri Çiçek), Şamil Başaran, Deniz Solmaz, Taha Yılmaz (Dk. 89 Burak Bayram), Rıdvan Okuş, Salih Seyis

Goller: Dk. 28 Zubanovic, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), 90 4 Can Ahmet Üstün (Bayburt İl Özel İdare)

Sarı kartlar: Dk. 10 Angeler, Dk. 62 Vedat Bora, Dk. 68 Onur Kurt (Tuzlaspor), Dk. 27 Ömer İnan, Dk. 90 3 Burak Bayram (Bayburt İl Özel İdare)

