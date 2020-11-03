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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor 2-1 Bayburt İl Özel İdare / Tuzlaspor Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

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Tuzlaspor 2-1 Bayburt İl Özel İdare / Tuzlaspor Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tuzlaspor, sahasında Bayburt İl Özel İdare'yi 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tuzlaspor, sahasında Bayburt İl Özel İdare'yi 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Sinan Özcan, Kerem Yükünç, Kenan Özcan
Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Tarık Tekdal, Arif Morkaya, Vedat Bora (Dk. 62 Özgür Can Özcan), Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 77 Pucko), Onat Kurt, Sarr (Dk. 55 Cajic), Samet Asatekin, Zubanovic (Dk. 55 Baran Işık)
Bayburt İl Özel İdare: Enes Fidayeo, Ömer İnan, Gökdeniz Karadeniz (Dk. 71 Akın Açık), Pekin Köşnek, Gürol Demirezen (Dk. 46 Can Ahmet Üstün), Mustafa Çelik (Dk. 71 Nezir Özer-Dk. 89 İbrahim Sadri Çiçek), Şamil Başaran, Deniz Solmaz, Taha Yılmaz (Dk. 89 Burak Bayram), Rıdvan Okuş, Salih Seyis
Goller: Dk. 28 Zubanovic, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), 90 4 Can Ahmet Üstün (Bayburt İl Özel İdare)
Sarı kartlar: Dk. 10 Angeler, Dk. 62 Vedat Bora, Dk. 68 Onur Kurt (Tuzlaspor), Dk. 27 Ömer İnan, Dk. 90 3 Burak Bayram (Bayburt İl Özel İdare)

Tuzlaspor 2-1 Bayburt İl Özel İdare / Tuzlaspor Türkiye Kupasında 4. tura yükseldi

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