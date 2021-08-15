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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

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Tuzlaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Tuzlaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen selde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Futbol: TFF 1. Lig - Tuzlaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: Vefa

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Bersan Duran
Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 71 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 86 Metincan Cici), Pedersen
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 66 İshak Çakmak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 66 Ali Kaan Güneren), Owusu, Geraldo (Dk. 82 Erdem Özgenç), Cem Ekinci, Eren Derdiyok (Dk. 71 Şahverdi Çetin)
Goller: Dk. 18 Safa Kınalı (Tuzlaspor), Dk. 45 2 Owusu (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 22 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)

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