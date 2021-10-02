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Tuzlaspor 1-0 Ankara Keçiörengücü

#TFF 1. Lig#Tuzlaspor#Ankara Keçiörengücü
Tuzlaspor 1-0 Ankara Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Vefa
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 76 İbrahim Has), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Sedat Şahintürk (Dk. 72 Aykut Çeviker), Tayfun Aydoğan (Dk. 90 1 Kutay Kurt), Rotman, Bardhi, Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Pedersen (Dk. 90 1 Diack)
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cinan (Dk. 83 Ömer Uzun), Iskandarli (Dk. 46 Djibrilla), Olawoyin, Ackah, Pululu (Dk. 33 Uğur Utlu-Dk. 46 Diallo), Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Hamza Gür), Eze
Gol: Dk. 46 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Yavuz Kol, Dk. 35 Ercan Yazıcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Ahmet Yazar, Dk. 60 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

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#TFF 1. Lig#Tuzlaspor#Ankara Keçiörengücü