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Futbol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Tuzlaspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 6

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Tuzlaspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 6
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 6-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Tuzlaspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 6
Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç (Dk. 73 Onat Kutay Kurt), Yohou, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Aosman, Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 32 Özgürcan Özcan, Dk. 57 Samet Asatekin), Cajic (Dk. 57 Pucko), Vedat Bora, Thuram
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Orhan Ovacıklı (Dk. 83 Berat Satılmış), Onur Akbay (Dk. 76 Feyyaz Belen), Gökay Güney, Abdurrahim Dursun, Ba (Dk. 46 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak, Landel, Halilovic, Rayo (Dk. 80 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 75 Traore)
Goller: Dk. 17 ve Dk. 24 Pote, Dk. 55 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 72 Halilovic, Dk. 77 Rayo, Dk. 86 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Aosman (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 89 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

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