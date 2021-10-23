Tuzlaspor 0 - 3 Bandırmaspor (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte alarm veren 10 şehir Bakan Koca son durumu paylaştıİşte alarm veren 10 şehir! Bakan Koca son durumu paylaştı#KORONAVİRÜS
Fenerbahçede şaşırtan Pelkas gerçeği Herkes Mesutu konuşurken...Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas gerçeği! Herkes Mesut'u konuşurken...#Dimitris Pelkas
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Bakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19da son döneme ait çarpıcı verilerBakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19'da son döneme ait çarpıcı veriler#Koronavirüs
‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: İstenmeyen adam ilan edilecekler‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem ettiÜnlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem etti!#Kemal Kuruçay
Canlı | İzmirde tempo yüksekCanlı | İzmir'de tempo yüksek!#Süper Lig
Psikologdan korkunç itiraf Pişkinliği pes dedirtti: Umrumda değilPsikologdan korkunç itiraf! Pişkinliği pes dedirtti: 'Umrumda değil'#Psikolog
Ve sır perdesi aralanıyor Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacakVe sır perdesi aralanıyor! Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacak#John F. Kennedy
Dünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme Korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme! Korkunç iddia gerçek çıktı#Alec Baldwin
Yarına dikkat Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardıYarına dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardı#Meteoroloji
Halyna Hutchinsin öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmişHalyna Hutchins'in öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş#Hannah Gutierrez Reed
Mesut Özilin menajerinden ayrılık açıklamasıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması#Fenerbahçe
Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti 13 yaşında cinsel istismara uğradım...Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti! '13 yaşında cinsel istismara uğradım...'#Patrice Evra
Hain plan mavi valizden çıktı El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...Hain plan mavi valizden çıktı! El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...#FETÖ
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tuzlaspor 0 - 3 Bandırmaspor (Maç özeti)

#Bandırmaspor#Tuzlaspor#Spor Toto 1. Lig
Tuzlaspor 0 - 3 Bandırmaspor (Maç özeti)

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Vefa
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Ali Akkor
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk. 69 Ahmet Yazar), Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 46 Bardhi), Rotman, Tayfun Erdoğan (Dk. 80 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Onat Kutay Kurt, Erhan Kartal (Dk. 29 Sefa Kınalı)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Guido Koçer (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Landel (Dk. 83 Pucko), Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 83 Kerim Avcı), Keny (Dk. 90 Manaj), Bentley (Dk. 61 Mehmet Özcan)
Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 40 Guido Koçer, Dk. 71 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor), Dk. 57 Gökhan Değirmenci, Dk. 60 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bandırmaspor#Tuzlaspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi