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Haber Giriş: 19.09.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Tuzla 1-0 Balıkesirspor (MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ)

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Tuzla 1-0 Balıkesirspor (MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ)
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TFF 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor’u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar’ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.
27. dakikada Emir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem’in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Segbefia (Dk 90 3 Tarık Tekdal), Aykut Çeviker, Sarr (Dk. 46 Onat Kutay Kurt), Vedat Bora (Dk. 46 Pucko), Ahmet Yazar (Dk. 65 Nwakali), Özgür Can Özcan (Dk. 54 Gökcan Kaya)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Bilalli, Batuhan İşçiler, Nwankwo, Emre Şahin (Dk. 77 Görkem Fidan), Serdar Güncü, Ezeh, Otoo, Celal Emir Dede, Kethevoama (Dk. 67 Emirhan Çakır)
Gol: Dk. 57 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Emre Şahin, Dk. 69 Emirhan Çakır, Dk. 81 Otoo, Dk. 86 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 36 Ahmet Yazar, Dk. 81 İsmail Konuk, Dk. 84 Segbefia (Tuzlaspor)

Tuzla 1-0 Balıkesirspor (MAÇIN GOLLERİ VE ÖZETİ)

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