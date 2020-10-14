Tutku Açık’tan ’savunma’ isyanı! "Zorluk çeken oyuncularımız var..."

7Days EuroCup’ta Türkiye’yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor, D Grubu’ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi Promitheas Patras’a 93-84 mağlup oldu. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında, kendisinden beklenen oyunu parkeye yansıtamayan Frutti Extra Bursaspor, gruptaki ikinci mağlubiyetini alarak son sıraya geriledi.



"HALA AVRUPA BASKETBOLUNU ÖĞRENMEKTE ZORLUK ÇEKEN OYUNCULARIMIZ VAR"



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Tutku Açık, ribaunt sorununa değindi. Özellikle verdikleri hücum ribauntlarının dirençlerini kırdığına işaret eden genç çalıştırıcı, “İki kez, üç kez savunma yapma durumunda kalıyoruz. Hücum ribauntları, kolay basket olarak da geri dönüyor. Hala Avrupa basketbolunu öğrenmekte zorluk çeken oyuncularımız var, bazı şeyleri doğal karşılıyorum ancak biraz daha kafa yormaları lazım” dedi.



"ÇOK ZORLAMA ATIŞLARA KALDIK"



Sezon başından beridir iniş çıkışlarının olduğunu söyleyen Açık, “Bu bizim gibi yeni takımlar için çok normal ancak elbette bu sorunu aşmamız gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var ama zorlu ve sıkışık fikstürümüzden ötürü pek de zamanımız yok. 11-12 sayıyla öndeydik ancak oyunun kontrolünü kaybettik. Takımımdan istediğim son 10 dakikada da sert savunma yapılması. İlk çeyrekte harika bir savunma yaptık ancak çok zorlama atışlara kaldık. Bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı ve maç içinde bunu kolayca aşamadık” diye konuştu.



Tutku Açık, mağlubiyetten ötürü taraftarlardan da özür diledi.



"İYİ ÇABA GÖSTERDİK"



Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras ise, çok fazla şut deneyen bir takım olduklarını belirterek, Frutti Extra Bursaspor karşısında bunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Takım iyi olarak iyi oynadıklarını kaydeden Giatras, “Tüm ekip olarak iyi çaba gösterdik, bir sonraki maç için bu çabayı devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



"BİRBİRİMİZE İNANDIK"



Karşılaşmayı 27 sayıyla tamamlayarak maçın skoreri olan Yunanistan temsilcisinden Ian Miller da, “Başından sonuna kadar takım oyunu oynadık. İlk 6 dakika bizim için zordu, savunmada daha iyi olmamız gerekiyordu. Birbirimize inandık, oyun planına sadık kaldık ve galibiyete ulaştık. Takım arkadaşlarım bana inanıyor, ben de yüzde 100’ümü takım için vereceğim” açıklamasında bulundu.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...