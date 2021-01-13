Turu geçti ama iyi sinyaller vermedi

Ligdeki son 5 maçında sadece 2 puan toplayabilmiş Yeni Malatya ile, Gençlerbirliği karşısında farklı kazanan Galatasaray arasındaki maç, en azından teoride, sarı kırmızılıların net favori olarak çıkacağı ve rahat kazanacağı bir maç olacağı izlenimi veriyordu. Öyle olmadı. Beşiktaş derbisi öncesi, Fatih Terim’in rotasyona gideceği ve as oyuncularını dinlendirip gençlerle sahaya çıkacağı düşünülüyordu. Öyle de olmadı. G.Saray sahaya neredeyse tam kadro çıktı. Önceki haftadan sadece Okan, Donk, Arda ve Oğulcan eksikti ama özellikle Arda ve Emre Taşdemir’in yokluğunda Galatasaray lideri olmayan ve ne yapacağını pek de bilmeyen bir takım görüntüsü verdi.

KAYBETTiĞiN TOPÇUYA BAK

Babel-Sarachi ikilisinin takımı yönetemediği, başta Luyindama, Emre Akbaba ve Emre Kılınç’ın kötü oynadığı, diğer oyuncuların da onlara ayak uydurduğu maçta, oyuncu değişiklikleri de bir şey değiştirmedi Galatasaray adına. Yeni Malatya’nın başlıca planını Galatasa

ray’ın hatasından yakalanacak bir kontratakla skora gitmek üzerine kurduğu belliydi. Sadece Adem Büyük, ‘dön-de-bir-bak-kaybettiğin-topçuya’ tadında oynuyordu sahada.

PENALTILAR BiLE UZUN SÜRDÜ

İlk yarı o denli pozisyonsuzdu ve tempo o denli düşüktü ki değil ekran başındakiler, sahadaki oyuncuların bile maça çok konsantre olabildiklerini zannetmiyorum. Maç sonunda taraflardan birinin elenecek olmasının ya da oyuncu değişikliklerinin maçın ikinci yarısına hareket getireceğini düşünenler de yanıldı. Ancak bireysel hata sonucu gol atılır ya da yenir izlenimi veren maçta ilk gol aynen öyle geldi; Umut Bulut’un uzaktan vurduğu şut, Fatih’in kapattığı köşeden filelerle buluştu: 1-0. Maç tam bu skorla bitti derken, uzatmaların bitimine 2 dakika kala Galatasaray durumu eşitledi ve maçı penaltılara taşıdı. Bu maç bitmeyecekti, penaltılar bile uzun sürdü. Sonunda maçı kazandı Galatasaray ama çok önemli Beşiktaş derbisi öncesi hiç planlamadığı kadar yoruldu ve iyi sinyaller vermedi.

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