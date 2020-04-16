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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Türkmenistan Ligi koronavirüs arasından geri dönüyor! Seyircili olarak...

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Türkmenistan Ligi koronavirüs arasından geri dönüyor! Seyircili olarak...
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Tayvan'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Türkmenistan da ara verdiği futbol ligine bu hafta sonu "seyircili olarak" başlıyor.

Spor Arena / Efkan Bucak

Türkmenistan Futbol Federasyonu, 24 Mart’tas salgın nedeniyle durdurduğu ligin pazar günü Altın Asır ve Kopetdag ile oynanacak maçla devam edeceğini duyurdu. Taraftarlar için herhangi bir kısıtlama bulunmayacak. 

Dünya üzerinde şu anda devam eden diğer futbol ligleri Belarus, Tayvan, Nikaragua ve Tacikistan’da ancak bunlardan sadece Belarus’ta taraftara izin var. Burundi’de devam eden futbol ligi ise genel seçimler nedeniyle geçen hafta durdurulmuştu. 

Sekiz takımın yer aldığı Türkmenistan 1. Ligi’nde İçişleri Bakanlığı’nın kontrolündeki Kopetdag 3 maçta 7 puanla lider durumda.

Türkmenistan Ligi koronavirüs arasından geri dönüyor Seyircili olarak...

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