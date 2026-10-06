Türkiye'yi sarsan sözler!

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Türk basınının amiral gemisi Hürriyet, bir kez daha gündeme damga vurdu... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Hakemler Dosyası’ soruşturması ile ilgili görüşlerini Hürriyet aracılığıyla kamuoyuna duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları büyük yankı yarattı. Dünkü Hürriyet’te ‘30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız’ başlığıyla yayımlanan haberde Hacıosmanoğlu’nun sözlerinin futbol camiasında nasıl karşılandığını öğrenmek için Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, Ata Aksu, teknik direktör İbrahim Üzülmez ve bazı derneklerin başkanları ile görüştük. Bakın neler söylediler?

HACIOSMANOĞLU NELER SÖYLEMiŞTi?

"Hiç kimse, 100 küsur yıllık federasyonun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın! Yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim.”

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AHMET NUR ÇEBi (BEŞiKTAŞ ESKi BAŞKANI): O ZAMAN SESSiZ KALANLAR BU DURUMLARIN MÜSEBBiBiDiR

Beşiktaş'ta başkan olduğum dönemlerde bu hakemlerle ilgili tespitlerimi yaptım, tavrımı da koydum. Bugün bu durmlardan şikayetçi olan diğer kulüpler ben konuşurken, tavır koyarken ve geri adım atmazken hepsi sessiz kaldılar. Eğer o gün benim gibi tavır koysalardı bugün bunlar yasanmamış olacaktı. Beşiktaş hariç hepsi ‘aman kötü olmayalım, iyi geçinelim’ politikası izleyerek bugünkü durumların müsebbibi oldular.

ABDULLAH KiĞILI (TFF VE F.BAHÇE ESKi YÖNETiCiSi): MADEM BiLDiĞi BiR ŞEY VAR HEPSiNi AÇIKLASIN

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kast ettiği 30 yılın içinde ben de varım. Yönetiminde bulunduğum 2 yıllık Şenes Erzik döneminde bir tek sorun çıkmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun madem bildiği bir şey var, her şeyi açıklasın. Yazıktır, günahtır. Olan, futbola gönül veren futbolseverlere oluyor.

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ATA AKSU (TFF ESKi YÖNETiCiSi): iBRAHiM HACIOSMANOĞLU’NA HALUK ULUSOY CEVAP VERSiN

İbrahim Hacıosmanoğlu bizi kast etmemiştir. Bizim dönem için söyleyeyim; İbrahim başkana Haluk Ulusoy, yani Karadenizli, Karadenizli’ye cevap versin. Şenes Erzik ve Ulusoy yönetimde bulundum, özerk futbol tasarısını veren benim. Yayın ihalesi ise bizim mali başarımız. Bugün bizim havuz ihalesi gelirinin 3’te 1’i var. Bu anlaşmayı biz yapmış olsaydık, hapse atılırdık. Dünya üçüncülüğümüz var, Devlet Üstün Hizmet Madalyası almış bir TFF yönetimiyiz. Hacıosmanoğlu bildiklerini tek tek anlatsın, ülke öğrensin.

CELAL KOLOT (BEŞiKTAŞ ESKi YÖNETiCiSi): BU ÇÖPLÜĞÜN OLDUĞUNU BiLMiYOR MUYDUNUZ?

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Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, siz bu göreve geldiğinizde bu çöplüğün olduğunu bilmiyor muydunuz? Sizden sonra gelecek yönetim de aynı şeylerle karşılaşacak çünkü o yönetim de kendi adamlarını federasyona sokacak ve yine aynı kaos devam edecek.

ERTUĞRUL DiLEK (TÜRFAD BAŞKANI): TFF KURULLARI TEMiZ iSiMLERDEN OLUŞMALI

Türkiye Futbol Adamları Derneği olarak, son yıllarda yaşanan kaos konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu’nun haklı olduğuna inanıyoruz. Sayın Hacıosmanoğlu ne biliyorsa anlatsın ki, kamuoyu bilsin. Çünkü her hafta aynı sıkıntıların yaşanması bizleri üzüyor. TFF ile kulüpler başkanları bir konsensüs oluşturmalı. TFF bünyesindeki kurullar sicili, geçmişi temiz isimlerden kurulmalı. Futbolun akil insanları olarak bu konuda gereken desteği vermeye hazırız.

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iBRAHiM ÜZÜLMEZ (TEKNiK DiREKTÖR): TÜRK FUTBOLUNUN ÖZETiNi ÇIKARMIŞ, DESTEKLiYORUM

Son 30 yılı kapsayan söylemine ben de destek veriyorum. Bir yapı tarafından şampiyonluklar, küme düşmeler belirlenmiş. İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘Son 30 yılın pisliklerini bize yükleyemezsiniz’ diyor. Net açıklama. Türk futbolunun özetini çıkartıyor. Bu sözlere ben de katılıyorum. Bir yapı tarafından küme düşenler, şampiyonlar belirlenmiş. Bunların tek tek açıklanması lazım. Suçluların da gerekirse şampiyonluklarının iptal edilmesi lazım. Tüm haksızlıklar teşhir edilip cezası verilsin ki, tekrarlanmasın.

SAFFET AKYÜZ (TPFD BAŞKANI): KENDiSiNDEN ŞÜPHESi YOKSA SIKINTI YOK

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Herkes kendi döneminden sorumludur. Kendisinden şüphesi yoksa sıkıntı yok. Düzeltilmesi gereken bir şeyler varsa da yetkililer gerekeni yapar. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, yaşanan bu süreçte üzerine düşen görevleri yapmaya hazırdır.

KEMAL ERDOĞAN (BEŞiKTAŞ ESKi YÖNETiCiSi): AÇIKÇA KONUŞSUN Ki GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Futbol Federasyonu Başkanı’nın bildiklerini açık ve net biçimde söylemesi lazım. Açıkça konuşsun ki gerçekler ortaya çıksın, neyle mücadele ettiği görülsün, gerçekler ortaya çıksın. Böyle yapılmadığı için her önüne gelen bir şey söylüyor.